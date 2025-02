Parisi e Richardson stavolta non stupiscono, meglio Fagioli di Zaniolo, Kean non punge

DE GEA - Primo intervento semplice sul tiro da fuori, centrale, di Calhanoglu, poi ringrazia i legni che lo salvano un paio di volte. Trafitto dalla deviazione di Pongracic sul gol dell’uno a zero risponde subito dopo al tentativo di Arnautovic. Non va allo stesso modo sul raddoppio dell’Inter visto che resta in una terra di mezzo sullo stacco dell’attaccante nerazzurro che segna. Forse per la prima volta in stagione non è brillantissimo, 5,5

MORENO - Titolare sulla corsia destra è il primo ad accorgersi, a differenza del guardalinee, che il cross di Bastoni per l’uno a zero nerazzurro arriva col pallone fuori dal campo. Dei tre centrali pare comunque quello meno in affanno, 6

Dal 21’st FAGIOLI - Il primo pallone è telecomandato sulla testa di Kean che non lo sfrutta. Tornerà certamente utile, 6

PONGRACIC - Sfortunata la deviazione che beffa De Gea sul vantaggio nerazzurro, ma il corner è totalmente regalato. Autogol a parte mantiene un certo ordine dentro l’area di rigore anche se stasera non può bastare, 5,5

RANIERI - Primo tempo di sofferenza ma va decisamente peggio quando si fa sovrastare da Arnautovic che segna il raddoppio dell’Inter. È una macchia indelebile sulla sua prestazione, 5

GOSENS - Primo tempo di sofferenza fino a quando, di testa, schiaccia sulla mano di Darmian regalando il rigore ai suoi. Arriva al tiro nella ripresa alzando troppo la mira. Da quella parte è il più autoritario, 6

DODÒ - Meno brillante rispetto a qualche giorno fa manca in appoggio a Kean nella prima mezz’ora. Va meglio quando Palladino lo arretra ma anche perché l’Inter una volta trovato il vantaggio rallenta. In apnea, 5,5

MANDRAGORA - Rischia in avvio lasciando Barella libero di tentare il gol d’autore in rovesciata, poi riceve una gomitata da Mkitharian che rimedia il giallo. Resta freddo dal dischetto firmando il pari a fine primo tempo ma è l’unico lampo di una serata grigia in cui resta dietro pure su Arnautovic nel gol vittoria dell'Inter, 5,5

Dal 36’st GUDMUNDSSON - Primo pallone giocato male, contando il poco tempo non era il caso di sprecarlo malamente, 5,5

RICHARDSON - Ancora titolare dopo il primo round del Franchi è il primo ad arrivare al tiro concludendo da fuori in modo centrale ma è anche il primo ad essere ammonito dei viola. Stasera è tornato nell’anonimato, 5

Dal 15’st CATALDI - Il rientro è già di per sè una buona notizia, 6

PARISI - Nel primo tempo spinge molto poco, di conseguenza la Fiorentina da quella parte si vede molto poco. Termina sul taccuino dell’arbitro rimediando il giallo, principale motivazione al cambio inevitabile, 5

Dal 15’st FOLORUNSHO - Mette del suo nella crescita della squadra viola nell’ultima mezz’ora, 6

BELTRAN - Stavolta il moto perpetuo sembra funzionare meno, almeno nel primo tempo visto che nel secondo tempo è ancora meno incisivo, 5,5

Dal 21’st ZANIOLO - Si accende dopo una decina di minuti chiamando al tiro Gosens. Di lì poco favorisce anche la ripartenza di Kean poi steso da Barella. Sarebbe un buon impatto se non fosse che col passare del tempo tende a intestardirsi troppo palla al piede, 6-

KEAN - Molto poco servito nella prima frazione di gioco fatica anche nel trovare varchi in area di rigore. Ammonito a metà ripresa sarà costretto a saltare la sfida al Como, poi di testa non sfrutta al meglio un invito ideale di Fagioli. Seratuccia aggravata dalla squalifica in arrivo, 5

PALLADINO - Conferma dieci undicesimi della squadra vittoriosa giovedì scorso, proponendo anche una tattica pressoché simile che vede i suoi tenersi ben coperti e pronti a ripartire in contropiede. Le barricate reggono il giusto a giudicare dai due legni e dal gol dell’Inter che però nasce da un angolo totalmente inventato (per il quale inevitabilmente protesta rimediando il giallo). La testata di Gosens vale il rigore del pareggio firmato da Mandragora prima dell’intervallo. Non cambia dopo l’intervallo ma il gol dell’Inter conferma che qualche modifica servirebbe. Gli ingressi di Cataldi e Folorunsho sembrano far bene al gruppo, poi è il turno di Fagioli e Zaniolo mentre Gudmundsson trova spazio solo a una decina di minuti dalla fine. Sommer non deve compiere interventi ma alla luce del cambio di volto della squadra resta la sensazione che potesse metter mano alla formazione parecchio prima, 5