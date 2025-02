FirenzeViola Palladino e le scelte forzate: senza Gud e Colpani, ecco il tridente titolare

Palladino, dopo la gara col Como, ha parlato di scelte forzate in conferenza stampa. Non c’è dubbio che l’assenza di Kean lo abbia obbligato a optare per Zaniolo centravanti e Fagioli trequartista. Adesso gli infortuni di Gudmundsson e Colpani implicheranno altre scelte "costrette" e che, con ogni probabilità, favoriranno l’impiego continuativo di questi tre giocatori sulla trequarti (ammesso che lo schema di partenza rimanga il 4-2-3-1): Beltran, Zaniolo e Folorunsho.

Gli interpreti della linea offensiva.

Sul Vikingo ci sono pochi dubbi, sia per la fiducia che il tecnico gli ha dimostrato nell’arco della stagione, sia per il ruolo di seconda punta o comunque di attaccate più "libero" che gli è stato ritagliato. Altre volte l’ex River Plate ha giocato come esterno sinistro adempiendo positivamente al compito di collante tra centrocampo e attacco. Zaniolo invece potrà fornire fantasia al centro della trequarti. E a destra si prospetta l'impiego di Folorunsho a recuperare i palloni.

Attenzione alla sorpresa Ndour.

Un tridente che può essere rivisitato spostando Zaniolo a destra, Beltran al centro e Folorunsho a sinistra. Ma, come si dice, cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Casomai potrebbe succedere se Palladino decidesse di dare spazio al giovane Ndour, che domenica ha sostituito Gudmundsson per quanto le circostanze lo imponessero dato il forfait di Kean. Occhio che il classe 2004 non scali le gerarchie dell’allenatore meritandosi un utilizzo costante.