FirenzeViola Finalmente Oulai: salgono le quotazioni dell'ivoriano contro la Juventus

Oulai potrebbe sostituire Fagioli contro la Juventus. L'ivoriano spera nell'occasione da titolare: l'ultima è stata contro il Genoa

Domani sera la Fiorentina potrebbe presentarsi all’Artemio Franchi con una formazione molto simile a quella delle ultime gare, eccezion fatta per un elemento: Inao Oulai, le cui quotazioni sono in rialzo. L’ivoriano sarebbe pronto a prendere il posto di Nicolò Fagioli, a cui l’allenatore concederebbe così un po’ di riposo per permettergli di digerire le pressioni accumulate dopo le ultime prestazioni sottotono. Nel caso, si tratterebbe di una panchina cautelativa e non certo punitiva.

I numeri di Oulai fino a questo momento

Oulai spera nella grande occasione. Il classe 2006 è partito appena due volte da titolare sotto la gestione di Paolo Vanoli: il 15 settembre in Coppa Italia contro il Pisa, e il 10 ottobre a Genova (in quest’ultimo caso ha fatto il trequartista). Per il resto quattro panchine e solo 72 minuti raccolti, quindi nemmeno una partita intera. È evidente che ad oggi la stima del tecnico sia più teorica che pratica. Vanoli gli imputa di essere troppo "vivace" e lo invita ad assimilare la tattica e la prudenza.

Le difficoltà della convivenza con Fagioli

Oulai è un centrocampista tecnico quanto capace di recuperare i palloni. E questo è un dato di fatto, perché due mesi fa contro il Pisa ne ha sradicati almeno 7 dai piedi avversari. La convivenza con Fagioli è ancora una chimera, proprio per la necessità dell’allenatore di trovare un equilibrio - parola inflazionata - tra giocatori con caratteristiche diverse. Finora il ballottaggio lo ha (quasi) sempre vinto Fagioli, ma domani sera potrebbe arrivare la nuova opportunità per l’ex Trabzonspor.