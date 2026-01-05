FirenzeViola Mosse di mercato in difesa: Vavro offerto alla Fiorentina, piace De Winter

vedi letture

Se la Fiorentina si sta concentrando molto sugli esterni, vista la volontà di Paolo Vanoli di giocare con le ali, e su un paio di mezzali, non mancheranno neanche i "ritocchi" in difesa. Paolo Vanoli ieri ha però chiarito che dovrà essere un mercato fatto con attenzione visto che molti giocatori viola stanno entrando in forma proprio ora. E tra questi sicuramente c'è Pietro Comuzzo, tornato baluardo di una difesa che ieri, dopo tante partite (addirittura dalla gara di Conference con il Rapid), è rimasta inviolata.

Nelle ultime ore, dalla Germania, è spuntato il nome del difensore centrale slovacco Denis Vavro (30 anni ad aprile), con un trascorso in Serie A, avendo giocato per la Lazio dal 2019 al 2021 e in una seconda parentesi all'inizio della stagione 2021/22. In biancoceleste non ha lasciato un grande ricordo, ma tornato al Copenaghen si è ripreso e si fatto notare. Addirittura Pep Guardiola si complimentò: "Entrambi i difensori centrali del Copenaghen sono buoni costruttori del gioco, soprattutto Vavro, ha un'ottima palla lunga. È così calmo con la palla tra i piedi ed ha un calcio impressionante. Apprezzo molto le qualità tecniche dei giocatori di buon livello".

Il giocatore da luglio gioca nel Wolfsburg e nonostante un contratto fino al 2027 sta giocando molto poco. Solo 5 le presenze con 112 minuti a referto ma anche un gol. L'ex Lazio dunque non disdegnerebbe un ritorno in serie A. Secondo quanto appreso da FirenzeViola i suoi agenti lo stanno proponendo a vari club italiani, tanto che oltre alla Fiorentina il suo nome viene accostato anche alla Roma. La Fiorentina valuterà se fa al caso dei viola, magari a fronte di un uscita. Sullo sfondo resta l'interesse per Coppola del Brighton, Dragusin del Tottenham e Koni De Winter nel caso che il Milan voglia cederlo.