MERCATO CHIUSO: IL RIEPILOGO DELLA RIVOLUZIONE VIOLA

FirenzeViola.it

Ore 24, si è chiusa la sessione estiva del calciomercato 2024 (almeno per quanto riguarda le entrate). Una Fiorentina rivoluzionata - a cominciare ovviamente dall'allenatore - con tanti acquisti e cessioni: dagli addii a parametro zero di Bonaventura e Castrovilli, alle plusvalenze Milenkovic (14 mln) e Nico Gonzalez (33 mln). La cessione dell'argentino, suppur formalmente in prestito con diritto/obbligo di riscatto, è stata contabilizzata da FirenzeViola.it interamente in questa sessione di mercato perché - come ha comunicato la Juventus - "stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo". In entrata il colpo più costoso è Pongracic (15 mln) davanti a Kean (13 mln + bonus), mentre Colpani e Gudmundsson sono ancora solo in prestito (oneroso), così come gli arrivi delle ultime ore (Cataldi, Bove e Gosens). Ancora da ufficializzare la cessione di Amrabat (in prestito con obbligo di riscatto, in Turchia il mercato chiude fra due settimane).

Ecco il riepilogo delle operazioni della Fiorentina (le cifre sono ufficiose) in questo calciomercato estivo 2024 (in attesa di possibili ulteriori cessioni in campionati dove il mercato non è ancora chiuso)

ARRIVI

Josip Brekalo (a) (fine prestito, Hajiduk Spalato)

Alessandro Bianco (c) (fine prestito, Reggiana)

Sofyan Amrabat (c) (fine prestito, Manchester United)

Dimo Krastev (d) (fine prestito, Feralpisalò)

Abdelhamid Sabiri (c) (fine prestito, Al-Fayhia)

Lorenzo Amatucci (c) (fine prestito, Ternana)

Moise Kean (a) (definitivo, Juventus) 13 mln + ev. bonus 5 mln

Michael Amir Richardson (c) (definitivo, Reims) 10 mln

Marin Pongracic (d) (definitivo, Lecce) 15 mln

David De Gea (p) (svincolato)

Andrea Colpani (c) (prestito con dir. riscatto, Monza) 4 mln

Albert Gudmundsson (a) (prestito con dir./obbligo riscatto, Genoa) 8 mln

Matias Agustin Moreno (d) (definitivo, Belgrano) 5 mln

Yacine Adli (c) (prestito con dir. riscatto, Milan) 2 mln

Danilo Cataldi (c) (prestito con dir. riscatto, Lazio)

Robin Gosens (d) (prestito con dir./obb. riscatto, Union Berlino) 0,75 mln

Edoardo Bove (c) (prestito con dir./obb riscatto, Roma) 1,5 mln

TOTALE SPESE: 59,25 mln + bonus

PARTENZE

Giacomo Bonaventura (c) (svincolato, Al-Shabab FC)

Gaetano Castrovilli (c) (svincolato, Lazio)

Alfred Duncan (c) (svincolato, Venezia)

Arthur (c) (fine prestito, Juventus)

Maxime Lopez (c) (fine prestito, Sassuolo)

Davide Faraoni (d) (fine prestito, Verona)

Andrea Belotti (a) (fine prestito, Roma)

Nikola Milenkovic (d) (definitivo, Nottingham F.) 14 mln + bonus

Niccolò Pierozzi (d) (definitivo, Palermo) 1,5 mln + % riv.

Edoardo Pierozzi (d) (prestito, Pescara)

Christian Dalle Mura (d) (definitivo, Cosenza)

Filippo Distefano (a) (prestito, Frosinone)

Lorenzo Amatucci (c) (prestito, Salernitana)

Luis Munteanu (a) (definitivo, Cluj) 2,3 mln

M'Bala Nzola (a) (prestito con dir. riscatto, Lens) 1 mln

Nico Gonzalez (a) (prestito con dir./obbligo, Juventus) 8 mln + 25 mln + ev. bonus 5 mln

Lorenzo Lucchesi (d) (prestito, Reggiana)

Gino Infantino (c) (prestito, Cosenza)

Dimo Krastev (d) (prestito, Ternana)

Alessandro Bianco (c) (prestito, Monza)

Sofyan Amrabat (c) (prestito con obbligo risc., Fenerbahce) 2 mln + 13 mln [da ufficializzare]

TOTALE ENTRATE: 66,8 mln + bonus [di cui 15 mln da ufficializzare]

SALDO: + 7,55 mln [considerando la cessione di Amrabat]