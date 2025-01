VIDEO FV, Squadra dai tifosi: il saluto d'addio di Quarta

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Andrea Giannattasio

A fine allenamento la squadra è andata sotto la Maratona dove erano presenti i 5mila tifosi oggi giunti allo Stadio Franchi per seguire da vicino la seduta della squadra di Raffele Palladino. Tanti cori e applausi, soprattutto per il neo acquisto viola Valentini. I supporters viola hanno voluto caricare la squadra in vista della gara di sabato contro il Napoli (qui sotto il video con il "Forza ragazzi" intonato da tutta la maratona).

Ma a fine allenamento proprio sotto la Maratona, Martinez Quarta, visibilmente commosso, ha salutato per l'ultima volta i suoi tifosi. L'abbraccio di Mandragora e il bacio di Ranieri fanno presagire l'addio del Chino che tornerà in patria, al River Plate.