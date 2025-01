M.QUARTA, Tifosi viola, grazie davvero: rimarrete per sempre nel mio cuore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

"Grazie davvero! Rimarrete per sempre nel mio cuore!". Con queste poche parole, attraverso il suo profilo X, il centrale della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha voluto salutare i tifosi viola, che ieri al termine dell'allenamento a porte aperte allo stadio Franchi hanno tributato un ideale abbraccio al difensore, ormai prossimo a tornare al River Plate. Il "Chino" ha sfruttato un post social del giornalista di Sky Massimo Marianella per mandare un saluto collettivo. Ecco la risposta in questione: