LIVE FV, COMMISSO-FIORENTINA, LE ULTIME DA USA E ITALIA

11.53 - Notizie anche dal ritiro della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nell'Hotel dove alloggiano i viola sono presenti Diego Della Valle, il fratello Andrea, Cognigni e Corvino. QUI la news

11.31 - Un breve riassunto di quanto uscito in queste ore. Una trattativa tra Commisso e Diego Della Valle era già avvenuta tre anni fa, ha rivelato gazzetta.it, anche se richiesta e offerta non combaciavano. Nella scorsa settimana c'è stato dunque un altro incontro a Manhattan tra l'attuale proprietario della Fiorentina e colui che vorrebbe rilevarne la proprietà: l'offerta di Commisso sarebbe stata sui 150 milioni di dollari secondo il Ny Times, anche se il Corriere dello Sport afferma che si tratterebbe di una cifra addirittura superiore. In tutto questo c'è il campo, dove la Fiorentina giocherà domani la partita contro il Genoa. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l'eventuale permanenza in Serie A o meno della Fiorentina sarà un aspetto dirimente per l'annuncio che, ha scritto il New York Times, potrebbe avvenire già lunedì

10.08 - Commisso è stato inserito dalla rivista Forbes nella classifica degli uomini più ricchi al mondo, piazzandosi 424° con un patrimonio stimato di 4.5 miliardi di euro. CLICCA QUI per il suo profilo completo

Rocco Commisso-Fiorentina, un affare in dirittura d'arrivo. La notizia svelata dal New York Times nella serata di ieri e rilanciata da tutti i media italiani questa mattina ha sconvolto il mondo viola e del calcio italiano, alla vigilia peraltro della partita più importante della stagione.

Il miliardario italo-americano (è originario di Locride, nella costiera calabrese), avrebbe avuto i primi contatti con Diego Della Valle già un anno fa, offrendo 175 milioni a fronte della richiesta di 300 milioni. Non se ne fece di nulla vista la distanza tra le parti, ma questa volta le carte in tavola sono cambiate e sembrano esserci gli estremi per un finale diverso.

La settimana scorsa, durante il viaggio di DDV a Manhattan per l'inaugurazione del nuovo negozio Tod’s nel complesso di Manhattan di Hudson Yards, sarebbe stata conclusa la trattativa per circa 150 milioni di dollari (anche se c'è chi dice che la cifra sarebbe superiore) e lunedì avverrà l'annuncio.

Fino all'ufficialità dell'operazione si resta nel campo delle ipotesi, ma la notizia ha sconvolto il mondo Fiorentina.