GAZZETTA, Dalla Calabria agli US: ritratto di Commisso

L'edizione online della Gazzetta dello Sport fa un ritratto di Rocco Commisso, imprenditore sempre più vicino all'acquisto della Fiorentina, dal titolo: "Dalla Calabria all'impero tv negli Usa: chi è Rocco Commisso, l'uomo che prende la Viola". Commisso ha 69 anni e a 12 si trasferì nel Bronx, periferia di New York. Già tre anni fa - riporta la rosea - c'era stato un contatto con i Della Valle, ma la richiesta troppo esosa aveva fatto saltare tutto. Poi la possibilità di prendere il Milan aveva assorbito tutte le sue attenzioni, prima di venire bruciato sul filo di lana da Elliott. L'idea di investire nel calcio italiano gli era rimasta in testa ed aveva via via scartato le offerte di numerose altre squadre della nostra Serie A, come Sampdoria e Cagliari. Nel 2010 preferì non entrare nella cordata di Di Benedetto per prendere la Roma, per una sorta di lealtà nei confronti della Juventus per cui ha sempre fatto il tifo, prima di acquistare i New York Cosmos, squadra che milita nella NASL statunitense.