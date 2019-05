TMW, Commisso-Viola dipende dalla A. DDV...

Rocco Commisso e la Fiorentina. Una voce che negli ambienti dell'alta finanzia circolava da mesi ed emersa con forza questa notte dalle colonne del New York Times. Quel che risulta oggi a Tuttomercatoweb.com è che l'offerta di Commisso, fatta tramite JP Morgan come advisor, è forte e concreta. 150 milioni di dollari per l'acquisizione del club, per un interessamento che peraltro era già stato manifestato oltre un anno e mezzo fa. Commisso, difatti, numero uno dei New York Cosmos, tramite un advisor chiese informazioni sia sulla Fiorentina che sul Palermo, per poi andare forte sul Milan. Oggi, però, l'offerta ufficiale è sub judice, ovvero legata alla categoria. La partita col Genoa risulta infatti decisiva anche per il futuro della proprietà: Commisso ha intenzione di investire e di acquisire il club fiorentino in Serie A. Per questo ha fatto trapelare che la chiusura potrà esserci da lunedì, e non nelle scorse settimane.

E' stato un affare portato avanti, ovviamente insieme ai consulenti e all'advisor a cui si è affidato, da Diego Della Valle e dalla famiglia Tod's. Una trattativa i cui dettagli sarebbero stati definiti negli ultimi summit di Manhattan, talmente riservata da essere celata anche alla componente sportiva e dirigenziale della Fiorentina. DDV non avrebbe infatti informato il club fino a questa mattina, con le indiscrezioni trapelate a mezzo stampa. Una trattativa chiaramente ancora da definire, da chiudere e da concretizzare. Però dalla società viola e dalle Marche non arrivano smentite. Così come da New York, dove i telefoni sono attivi anche col fuso orario notturno....