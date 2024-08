LA TELENOVELA NICO GONZALEZ: PROTAGONISTI, EPISODI E TRAMA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In pieno stile sudamericano, è iniziata da qualche giorno la telenovela Nico Gonzalez. Si potrebbe chiamare soap opera (cioè "opera di sapone", perché negli anni '30 questo genere di rappresentazioni era sponsorizzato da produttori di sapone) ma il senso non cambia: da oggi fino al 30 di agosto ogni giorno la questione Nico Gonzalez terrà banco a Firenze.

La prima puntata

L'episodio pilota è già andato in scena in questi giorni, con il ritorno dell'argentino a Firenze nel silenzio generale e gli allenamenti a parte al Viola Park neanche mostrati dai canali ufficiali del club. Il giocatore ha comunicato la volontà di guardarsi intorno e di accettare un'eventuale offerta allettante come quella della Juventus e la Fiorentina da diversi giorni sta lavorando per trovare la soluzione migliore. La non convocazione per la partita contro il Friburgo è ancora considerabile come da programma visto che Nico si sta allenando solo da qualche giorno, ma il countdown per il Parma è iniziato e la settimana prossima sarà fondamentale per capire se l'argentino potrà essere a disposizione per l'esordio in campionato.

Il co-protagonista è Gudmundsson

In questa telenovela c'è un co-protagonista: è islandese, si chiama Albert Gudmundsson e anche lui ha già fatto sapere alla propria società, in questo caso il Genoa, di volersene andare. La Fiorentina lavora per chiudere quanto prima l'operazione per il classe '97 ma come ogni fiction che si rispetti c'è stato un colpo di scena, cioè la trattativa lampo che ha portato Retegui all'Atalanta e ha allungato i tempi e complicato le cose: senza un'alternativa, il Genoa per ora ha fatto capire di non voler dare l'ok alla partenza del calciatore che comunque è stata messa in preventivo. Tutto in stand-by dunque, in attesa che possa partire l'effetto domino e a cascata coinvolgere tutti i personaggi di questa telenovela che rischia di cambiare gli equilibri all'interno della Fiorentina. La prossima puntata sarà col Parma: Palladino convocherà Nico Gonzalez o sarà costretto a lasciarlo a casa per i mal di pancia del calciomercato? Lo scopriremo nella prossima puntata.