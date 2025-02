"La squadra è migliorata". L'ammissione di Palladino rincara la dose di Commisso

Archiviata la sconfitta contro l'Inter di lunedì sera, oggi pomeriggio al Viola Park Raffaele Palladino ha riunito i suoi giocatori in sala video e poi in campo per iniziare a preparare la sfida contro il Como. Una partita che si preannuncia ancora più importante per la classifica, perché siamo sicuri che negli obiettivi a breve termine che il tecnico gigliato e il suo staff pongono alla squadra per ogni segmento di stagione, contro Como, Verona e Lecce per avere giorni di riposo bisognerà che la Fiorentina riesca a fare 9 punti. Missione non semplice ma alla portata soprattutto per una squadra che dal mercato di gennaio ha avuto la benzina di cui aveva bisogno: ora tocca a Palladino fare in modo che la macchina Fiorentina riesca ad andare a 100 all'ora per sognare davvero in grande.

Palladino lo sa

A rendersi conto della situazione è stato lo stesso allenatore gigliato che già nel post-partita di Milano ha segnalato come la squadra a sua disposizione sia migliorata. "Abbiamo fatto un ottimo mercato", ha detto il tecnico a DAZN. Ora è tempo di dimostrare a tutti come sfruttare al meglio i Fagioli, gli Zaniolo ma anche i Folorunsho che sono arrivati a gennaio per dare nuova linfa a una squadra che iniziava ad essere in riserva.

Questo nonostante già in estate il presidente Commisso avesse ammesso come ritenesse più forte della stagione precedente la squadra costruita per Palladino. Una dichiarazione che fece discutere molto Firenze, ma col senno di poi quantomai vera: erano anni che la Fiorentina non arrivava in questa posizione di classifica a pochi mesi dal termine del campionato.

L'asticella si è alzata

Difficile sapere o capire cosa voglia dire per la Fiorentina alzare l'asticella rispetto a stagioni fatte di alti e di bassi, di costruzione e di distruzione. Ma sicuramente la pressione su Palladino si è alzata ulteriormente dopo che già prima della Lazio era entrato nell'occhio del ciclone per qualche sconfitta forse evitabile. Ora il tipo di pressione è decisamente diversa e il tecnico viola a chi gli sta vicino sembra galvanizzato e per niente preoccupato da questa situazione: con il Como sarà il primo test importante per alzare davvero l'asticella. Domenica al Franchi il primo round di una missione che si prospetta difficile ma non impossibile.