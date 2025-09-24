FirenzeViola Una carriera senza tregua: Lamptey, ennesima tegola. La Fiorentina aspetta di riaverlo

La storia di Tariq Lamptey alla Fiorentina non è iniziata certo nel migliore dei modi. Dopo aver convinto nello spezzone contro il Napoli, il giocatore ghanese, partito titolare contro il Como, è stato costretto a lasciare il campo al 22' per un risentimento al ginocchio. L'infortunio che dapprima non sembrava nulla di grave si è rivelato essere più grave del previsto: la Fiorentina, tramite un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che il giocatore ha riscontrato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L'ex Brighton non è purtroppo nuovo a infortuni importanti, ed ha infatti saltato, nel corso delle passate stagioni, diverse partite per problemi fisici. La sua passata avventura ai Seagulls, oltre ad aver fornito l'immagine di un giocatore con grandi qualità, ci restituisce infatti l'identikit di un giocatore fragile. A partire dalla stagione 2020/21 Lamptey ha saltato prima 16 partite per un infortunio alla coscia, poi ha avuto un'ulteriore ricaduta saltando altre 23 partite. Nell'annata 2022/23 i primi problemi al ginocchio, che lo hanno tenuto lontano dai campi per 118 giorni e rispettive 20 partite. La stagione seguente è stata invece costellata da problemi fisici e muscolari che hanno fatto saltare al giocatore 25 partite. Mentre l'ultima stagione, oltre ad un problema alla caviglia è stata segnata da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per 123 giorni.

La notizia di oggi sull'entità dell'infortunio è dunque una mazzata per l'esterno classe 2000, che sarà da recuperare sia fisicamente che mentalmente. Pioli e la Fiorentina perdono dunque una pedina importante nelle rotazioni della squadra e nell'ottica di far rifiatare Dodò, nonostante sia presente in rosa il giovane Fortini che diventa in questo momento il primo sostituto del terzino brasiliano. Un pomeriggio che lascia in dote una brutta tegola per la Fiorentina, da cui trapela che le speranze di far rientrare il giocatore sono indirizzate sui mesi invernali, non prima di gennaio.