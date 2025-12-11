FirenzeViola Probabili formazioni, contro la Dinamo Kiev torna Nicolussi Caviglia in mezzo, davanti Dzeko e Piccoli

Questa benedetta consapevolezza del momento, la stessa nuovamente citata da Vanoli e Ranieri ieri in conferenza stampa, è ancora tutta da trovare. Forse la gara di stasera contro la Dinamo Kiev, penultima sfida del girone di Conference League, può servire proprio a questo, a dimostrare che in campo la squadra viola ha realmente capito che orrenda piega ha preso questa stagione, anche perché in termini di rassicurazioni, fino ad ora, sono state tutte smentite dal campo.

Parlare con i fatti

A questo è chiamata la Fiorentina, a rispondere con i fatti dopo fiumi di parole smentite dai risultati. Se Vanoli ammette di non aver ancora trovato il “clic” giusto per entrare nella testa dei calciatori quest’ultimi, in campo, hanno dato la netta sensazione di essere tutto fuorchè consapevoli del momento, tanto che a Reggio Emilia si sono sprecati i personalismi alla faccia del concetto di collettivo. Sotto questo profilo anche sulle rassicurazioni di Ranieri pendono le risposte in arrivo dal campo, perché di confronti assortiti se n’è già sentito parlare, e i risutati non solo non sono cambiati, ma sono persino peggiorati considerate le ultime 3 sconfitte consecutive con Atalanta, AEK e Sassuolo

Non è ancora tempo di cambiare modulo

Intanto i riferimenti in sala stampa del tecnico sembrano rimandare (di nuovo) cambiamenti sul piano tattico. Al di là delle defezioni varie, da Gosens alle prese con una ricaduta a livello muscolare a Fagioli e Fazzini che potrebbero rientrare solo contro il Verona, la Fiorentina versione Conference di stasera non dovrebbe discostarsi dal solito 3-5-2, con qualche cambio solo negli interpreti. Così davanti a De Gea, confermato a discapito di Martinelli, si rivedrà Pongracic dopo la squalifica di sabato con Comuzzo e Viti (favorito su Ranieri) mentre in mezzo spazio a Nicolussi Caviglia con Mandragora e Ndour a completare il reparto. Davanti, poi, Dzeko e Piccoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Viti, Dodo, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Fortini, Piccoli, Dzeko



DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret, Karavaev, Dubinchak, Thiare, Mykhavko; Shaparenko,Mykhaylenko, Rubchynskyi;Kabaev, Voloshyn, Ogundana