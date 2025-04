FirenzeViola Kean trascina la Fiorentina: quel patto con Palladino sui gol e l'appuntamento a Pasquetta con Commisso

La Fiorentina continua a sognare in Europa, e lo fa nel segno del solito Moise Kean. L’attaccante italiano, ormai sempre più uomo chiave e bomber della squadra di Raffaele Palladino, ieri sera ha messo ancora una volta la sua firma in un momento cruciale della stagione. Nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Celje, è stato proprio il suo gol a siglare il definitivo 2-2, un pareggio che vale oro e che ha permesso ai viola di volare in semifinale considerato risultato positivo di 2-1 dell’andata. Una zampata decisiva, arrivata nei momenti di maggiore tensione, quando tutto era tornato in parità e la qualificazione non era più così scontata. A scacciare ogni paura ci ha pensato il solito Kean, che sta vivendo una stagione da protagonista assoluto: con la rete segnata al Celje, è salito a 23 gol stagionali con la maglia viola, 26 se si contano anche quelli con la Nazionale. Numeri da bomber vero, da leader riconosciuto di un gruppo che si affida sempre più a lui nei momenti che contano.

Gli elogi di Palladino e quel patto sui gol

A fine partita Palladino ha elogiato il suo centravanti, svelando un aneddoto significativo che i due avevano stipulato ad inizio stagione. Un "patto" sulle reti che avrebbe fatto Kean con la maglia della Fiorentina. "Dal primo giorno gli avevo dato un'asticella di gol da raggiungere, ma l'ha già superata. Da allora non gli ho detto più niente...", ha detto con un sorriso complice. Una promessa non scritta tra allenatore e attaccante che sta dando i suoi frutti. Anche Kean adesso si sente visibilmente soddisfatto, e questo lo si evince anche dalle sue parole: "Mi sono messo tanto a lavoro. Sono stato troppo sottovalutato e questa è stata la mia forza. So che posso dare ancora di più. Le critiche hanno fatto male? No, mi hanno dato voglia di lavorare sempre di più e trovare un posto come Firenze e dei compagni importanti" ha detto ieri nel post partita, evidenziando come l'ambiente viola sia stato fondamentale nella sua crescita.

Il suo futuro passa dalla chiacchierata con Commisso

Ma a tenere banco adesso è anche il suo futuro. E di questo ne ha parlato proprio il presidente Rocco Commisso ieri sera: "Lascialo stare che resta qui. Ci devo parlare, quando andiamo a Cagliari ci parlerò", una frase che sa di promessa. L'appuntamento è quindi fissato per Pasquetta, quando Commisso sarà in Sardegna per seguire la Fiorentina dal vivo contro il Cagliari alla Unipol Domus. Un chiacchierata importante, forse decisiva, considerando che il presidente farà poi ritorno negli Stati Uniti tra una decina di giorni. Riuscirà a convincere Kean a restare a Firenze anche la prossima stagione? I tifosi viola ci sperano. Nel frattempo, si godono un attaccante in stato di grazia, che ha riportato grande entusiasmo e ambizione alla squadra.