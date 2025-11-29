FirenzeViola Kean ritrova Palladino e cerca un gol che in campionato manca da più di un mese

Sono tanti gli incroci che ci saranno domani alla New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Fiorentina. Ovviamente, nel match che andrà in scena alle ore 18:00, gli occhi saranno tutti puntati sull'ex tecnico Raffaele Palladino, dimessosi al termine della scorsa stagione dal ruolo di allenatore della Fiorentina. A l suo nome però è legato fortemente anche il destino di un altro protagonista della partita di domani ossia, Moise Kean.

I numeri con Palladino

L'ex attaccante della Juventus fu prelevato proprio dai bianconeri nell'estate del 2024 per circa 13 milioni di euro, dopo un annata vissuta a Torino con zero reti segnate e tanti punti interrogativo sul suo acquisto. Chi spinse però per avere il classe 2000 a Firenze, convinto di poterne esaltare al massimo le qualità fu proprio Raffaele Palladino, che di fatto poi ha mantenuto la promessa. Moise con il tecnico campano ha vissuto la miglior stagione a livello realizzativo della carriera, mettendo a segno 19 reti in campionato e 25 in totale in tutta la stagione, risultando essere così non solo il vice capocannoniere dell'Inter Serie A alle spalle di Retegui, ma anche il vero e proprio trascinatore di una Fiorentina da 65 punti.

La stagione negativa di Moise

Oggi però, con le strade tra i due che si sono separate, la situazione che il numero 20 viola sta vivendo, sia a livello personale che poi ovviamente anche di squadra, si è clamorosamente ribaltata. Kean, almeno guardando solo il lato dei gol segnati, sembra essere tornato quello dei tempi della Juventus, con sole due reti messe a segno in campionato e nessuna marcatura raggiunta in Conference League (dove a dir la verità per lui il minutaggio è stato molto ridotto). La sensazione è che, complice anche un po' di sfortuna (vedesi per dire la traversa colpita contro la stessa Juventus nello scorso turno di Serie A), Moise sia stato risucchiato dal vortice di negatività che sta avvolgendo la stagione della Fiorentina, clamorosamente al di sotto delle aspettative a livello di squadra con un ultimo posto occupato in classifica e le zero vittorie raccolte in 12 giornate.

Il feeling con il gol

Le occasioni per segnare all'attaccante viola non sono certamente mancate dato che ancora oggi stando alle statistiche ufficiali della lega Serie A risulta essere il terzo tra i giocatori del campionato per tiri in porta e il primo per conclusioni fuori dallo specchio, a testimonianza di come il tentativo da parte sua di ritrovare quasi ossessivamente il feeling con la rete ci sia eccome. Kean in ogni caso resta però l'anima di questa squadra e una delle poche ancore di salvezza a cui aggrapparsi per provare a risalire la china in classifica. Le prestazioni infatti dell'attaccante della nazionale italiana non sono mancate, non ultima quella messa in mostra la scorsa giornata contro la sua ex Juventus che gli è anche valsa il premio di MVP del match. Ora la speranza per il popolo viola è che magari l'occasione di domani possa essere quella buona per tornare a segnare dopo più di un mese in campionato proprio contro colui che più di tutti allenandolo lo ha saputo esaltare.