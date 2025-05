FirenzeViola Kean e De Gea, certezze in bilico. Ecco il piano della Fiorentina per trattenerli

A poche ore dalla conferenza stampa di fine stagione, dopo aver ascoltato i piani di mercato della Fiorentina, due sono i giocatori cardine, ma allo stesso tempo in bilico, del progetto viola. Stiamo parlando ovviamente di David De Gea e di Moise Kean. La permanenza di questi due giocatori, secondo quanto riferito dal ds Daniele Pradè, è nelle mani degli stessi calciatori ma il club ha comunque un piano per provare a convincerli a restare.

Tre anni per convincere De Gea

Pradè ha svelato di aver pronto un contratto triennale per il portiere spagnolo, una proposta che va incontro alle esigenze dello stesso giocatore. Il Monaco si è fatto avanti, ma al momento né i monegaschi né altre società ha pianificato per lui un accordo potenzialmente così lungo. Inoltre, i viola hanno deciso di sfondare il muro dei 3 milioni a stagione pur di convincerlo a restare. De Gea riflette, ma nelle prossime ore darà una risposta alla Fiorentina. Anche perché lo stesso direttore sportivo è stato chiaro, o la risposta arriverà a breve o entro il 31 maggio farà valere l'opzione di rinnovo presente sul contratto firmato la scorsa estate. A quel punto il contratto potrebbe comunque essere rinnovato, ma allo stesso tempo in caso di addio la Fiorentina potrebbe guadagnare qualcosa dall'addio del giocatore. La volontà del club di Commisso è chiaro, ora tocca al portiere palesare la sua decisione.

Via solo per un top club mondiale

Per quanto riguarda Kean, il discorso è simile. La Fiorentina si aspetta riconoscenza ma è anche pronta a mettere mano al portafoglio per premiare il proprio capocannoniere. C'è da dire che lo stesso Kean ha chiarito di stare benissimo a Firenze e alla società ha fatto sapere che se ne andrebbe solo per un club di caratura mondiale. Nel caso in cui nessuno si presentasse con i famosi 52 milioni entro la metà di luglio, Commisso darà mandato a Pradè, Ferrari e Goretti di prolungare e aggiornare economicamente l'accordo con la punta della Nazionale. Anche per lui, il muro dei 3 milioni a stagione sarebbe abbattuto.

La chiave è l'ingaggio

La Fiorentina vuole ripartire da due delle certezze del campionato appena concluso ed è pronta ad andare oltre ai recenti dogmi legati ai contratti dei giocatori. Dopo tutto, è chiaro a tutti, anche all'interno dello spogliatoio, quanto siano importanti per alzare l'asticella in vista della prossima stagione. Avere Kean e De Gea permetterebbe ai dirigenti di vivere con maggiore serenità l'estate che sta per iniziare. E ovviamente farebbe felice Palladino. Le offerte sono pronte, ora spetta ai giocatori prendere una decisione. Ma per entrambi, la sensazione, è che la Fiorentina al momento resti una priorità.