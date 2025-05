FirenzeViola Chi sì, chi no, chi forse: il bollettino su conferme e addii alla Fiorentina

La conferenza stampa di fine stagione ha segnato anche l'inizio della nuova, con la Fiorentina che dovrà prendere tante decisioni importanti per mettere a disposizione di Raffaele Palladino la rosa migliore per provare "a migliorare ancora" il risultato ottenuto quest'anno con la quarta partecipazione consecutiva alla Conference League. La prima scelta importante è stata già presa, la conferma di Palladino, così come anche su alcuni prestiti non ci sono più dubbi. Per quanto riguarda tutti gli altri però, sarà una lunga estate. Andiamo a vedere il bollettino e le percentuali di permanenza dei giocatori viola sempre tenendo conto del fatto che al 28 maggio è pressoché impossibile prevedere se ci saranno ribaltoni di mercato. Vale sempre la massima: "Nel mercato può succedere di tutto". Ma proviamo a fare qualche previsione.

Chi resta (tra il 90 e il 100%)

Palladino e la società hanno indicato un blocco di almeno 10 calciatori su cui costruire la Fiorentina 2025/26. Tra questi, coloro che sono già sicuri di rimanere - ancora una volta, a meno di imprevisti interessi di mercato - sono pochi. Il capitano Ranieri, certo, ma anche Comuzzo, Pablo Marì, Gosens, Fagioli, Fortini e con tutta probabilità anche Pongracic. Il difensore croato così come Mandragora, Cataldi e Richardson, dovrebbe restare a meno di offerte che possano far vacillare il calciatore o la Fiorentina.

Più sì che no (tra il 60 e il 90%)

Probabile che restino alla Fiorentina anche il rientrante dal prestito Valentini, che dopo sei mesi a Verona vuole provare ad imporsi in viola, così come i portieri De Gea (anche se il pressing del Monaco spaventa) e Terracciano, che ha ancora un anno di contratto e a gennaio ha rifiutato diverse offerte. Probabile permanenza di Moreno che dopo un primo anno di adattamento spera di poter trovare più spazio. Se arriverà l'offerta giusta però, soprattutto in prestito, si valuterà. Per quanto riguarda Dodo, nonostante abbia avuto un forte stop alla trattativa per il rinnovo con la Fiorentina, il contratto fino al 2027 protegge il club viola: il brasiliano partirà solo davanti a un'offerta importante. Mandragora: la volontà comune è quella di rinnovare il contratto in scadenza 2026, si va verso questa soluzione ma ancora i discorsi devono partire quindi c'è sempre da tenere l'asterisco sulla sua permanenza. Cataldi va verso il riscatto dalla Lazio, così come Richardson dovrebbe restare come annunciato ieri dal ds Pradè. Per il marocchino, così come per Ndour, la volontà è quella di andare avanti anche se non si faranno le barricate di fronte a offerte interessanti. Anche per Parisi il discorso è molto simile, sarà in questo caso però soprattutto il giocatore a valutare il da farsi.

In bilico (50%)

Tutti per motivi diversi, i tre attaccanti principale della rosa sono da inserire tra i giocatori in bilico. Moise Kean ha l'ormai famosa clausola che mette un grosso punto interrogativo sulla sua permanenza, per Beltran invece c'è il River in agguato, oltre al fatto che l'argentino non ha pienamente convinto nelle sue due stagioni a Firenze. Il giovane portiere Martinelli sarà motivo di discussione: tenerlo a fare ancora panchina oppure mandarlo in prestito a giocare altrove per fare esperienza?

Più no che sì (tra il 20 e il 50%)

Anche se la volontà della dirigenza sarebbe quella di non buttare i milioni già spesi per Gudmundsson, ad oggi una permanenza a Firenze dell'islandese è più no che sì. Perché il Genoa difficilmente vorrà ritrattare la cifra per il riscatto, e l'amore con Palladino non è mai sbocciato. Martedì prossimo si capirà di più.

Chi se ne va

Chi è già sicuro di lasciare Firenze è Yacine Adli, che ieri sera ha salutato la "Famiglia viola" che lo ha accolto la scorsa estate. Lo stesso accadrà anche per Colpani e Zaniolo, che al pari di Folorunsho non saranno riscattati da rispettivi prestiti.

