Kean balla ancora, anche a San Siro: sullo sfondo la scommessa con Dodo e la classifica marcatori

Nel pareggio finale tra Milan e Fiorentina a San Siro, Moise Kean è stato ancora una volta protagonista. Con la rete di ieri il centravanti viola ha segnato il suo 22esimo centro stagionale, il 17esimo in Serie A, dimostrando di essere in grande forma e in pieno stato di grazia. Moise ha ballato anche a San Siro, con il suo marchio di fabbrica, il griddy, che ha messo in scena anche ieri sera dopo che aver appoggiato in porta il cioccolatino servitogli da Dodo per il momentaneo 0-2 della squadra di Palladino.

La scommessa con Dodo e il confronto con l'anno scorso

A proposito di assist, ieri sera è stato Dodo a parlare, oltre che del suo rapporto speciale con Kean, anche della famosa scommessa che i due hanno fatto ad inizio stagione. "Con Kean abbiamo un rapporto meraviglioso, è bello fargli gli assist. Oggi è arrivato il quarto, anche perché abbiamo una scommessa che lui mi deve pagare una vacanza", ha ribadito il terzino dopo la partita, evidenziando come il loro patto sia ormai a metà strada. Per rendere l'idea dell'aura che ha raggiunto Kean in questa stagione, è necessario confrontare l'annata di quest'anno con quella dell'anno scorso. Moise ha segnato più gol in questa stagione che presenze (20) avute nella scorsa con la Juventus.

Nel mirino c'è anche la classifica marcatori

I gol di Kean continuano a essere un elemento imprescindibile per il successo della squadra. Con il gol di ieri sera ha segnato a 8 squadre sulle prime 10 in classifica. Oltre al Milan, sono state sue vittime anche Inter, Napoli, Atalanta, Roma e Juventus. Inoltre la sua connessione con Dodo è un altro segno tangibile di quanto il gruppo sia coeso. A questo punto della stagione, l'obiettivo di Kean sembra essere chiaro: continuare a segnare e a migliorarsi, dando uno sguardo anche alla classifica marcatori dove Mateo Retegui dista ora solo 5 reti. Nel frattempo regalando anche qualche altra danza griddy, per la gioia dei tifosi viola.