Udinese-Fiorentina 2-3, le pagelle: Fagioli ritrovato,Comuzzo protagonista, Kean chiude alla grande

vedi letture

DE GEA – Lucca lo fredda colpendo appena dentro l'area di rigore per il vantaggio friulano. Per il resto della gara non è chiamato in causa, 6

COMUZZO – Pronti via e di testa per poco non mette in condizione Ekkelemkamp di colpire davanti a De Gea, più tardi è in ritardo su Lucca che trova il gol ma nel secondo diventa protagonista con un tacco sotto porta che vale il gol del due a uno, 6,5

Dal 35'st PONGRACIC – Fa valere il fisico su qualche duello, 6

PABLO MARI' – Steso da Bijol che a poco dall'intervallo rimedia il rosso è invece sovrastato nell'azione del pari dell'Udinese nel secondo tempo. Recupera sicurezza nel finale, 6

RANIERI – Meno incerto degli altri fa buona guardia, nel secondo tempo cerca fortuna nell'area avversaria, 6

DODO' – Spinge subito dalla sua parte trovando anche profondità. Mantiene alto lo standard per tutto il resto della partita, 6,5

MANDRAGORA – Sono almeno un paio gli assist al bacio per Kean, il primo finisce alto, sul secondo la palla rimbalza sul palo. Arriva al tiro un paio di volte nel secondo tempo (una delle quali in acrobazia) senza troppa fortuna. Trascinatore, 6,5

RICHARDSON – Pochi lampi in un primo tempo in cui fatica a imporsi in mezzo al campo. Anche lui torna dagli spogliatoi in condizioni diverse come conferma l'assist per il gol di Comuzzo seppure sul pari bianconero sia battuto da Kabasele. Alti e bassi, 6

Dal 25'st GUDMUNDSSON – Entrato da poco avrebbe il pallone buono ma sull'invito di Fagioli non alza la traiettoria e spara sul portiere. Ci riprova nel finale ma non va diversamente. Evanescente, 5,5

FAGIOLI – Molti palloni toccati nel primo tempo, troppo pochi però quelli utili in attacco. Comincia invece alla grande la ripresa trovando il gol del pareggio con un bel tiro e offrendo più tardi un gran pallone a Gudmundsson. Ritrovato, 7

GOSENS – Prima frazione in ombra con un unico cross dopo un pallone recuperato da Beltran poi c'è anche un suo tocco sul gol del due a due friulano. Decisivo nel finale avviando e rifinendo l'azione per il gol vittoria di Kean, 6,5

BELTRAN – Anticipato spesso e volentieri sui traversoni bassi che arrivano dalle fasce. Per il resto tanto movimento ma spesso senza palla al piede con un unico tentativo di testa che finisce alto, 5,5

Dal 39'st NDOUR – S.v.

KEAN – Il primo pallone lo spedisce in fondo alla rete, pur partendo da una posizione irregolare, ma più tardi non è altrettanto preciso spedendo alto sopra la traversa un buon invito di Mandragora. Di lì a poco centra anche il palo su bell'invito di Mandragora. Ci riprova sul cross di Dodò a metà ripresa senza angolare troppo, poi trova un'ottima risposta di Okoye sul tiro da fuori, infine trova il gol che vale la permanenza dei viola in Conference League. Chiude nel migliore dei modi una grande stagione, 8

PALLADINO – Rinuncia a Pongracic e Gudmundsson rilanciando Comuzzo in difesa e Beltran alle spalle di Kean, in cabina di regia c'è Richardson con Cataldi inizialmente in panchina. Incassato lo svantaggio firmato Lucca i suoi si ritrovano in superiorità numerica ma all'intervallo restano sotto. Il pari lo trova Fagioli con una precisa conclusione nell'angolo, poi il vantaggio di Comuzzo è vanificato dalla disattenzione sul 2-2 di Kabasele. Il primo cambio arriva a 20 dalla fine, è Gudmundsson per Richardson ma l'islandese non sfrutta la miglior occasione della partita, poi tocca a Pongracic al posto di Comuzzo. Il gol di Kean mette in discesa il finale e regala la qualificazione alla Conference League. E' il finale dovuto, ma non era scontato, 6,5