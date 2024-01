IL NAPOLI INSISTE PER BARAK: DOMANDA E OFFERTA CON UN DEMME DI TROPPO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli insiste per Antonin Barak. Il centrocampista acquistato nell'estate del 2022 dal Verona è uno dei principali obiettivi del mercato azzurro in questo gennaio. Gli azzurri stanno incontrando qualche problema nell'operazione Samardzic, e contestualmente stanno parlando con l'agente del ceco per provare a trovare una soluzione. La Fiorentina non ha chiuso la porta ma parlando con gli stessi intermediari ha fatto una richiesta che si avvicina molto a 10 milioni di euro, cifra che il club di De Laurentiis non vorrebbe investire.

Per questo, i dirigenti napoletani, hanno già fatto arrivare un'altra proposta a cifre decisamente più basse ma con l'inserimento di Diego Demme nell'operazione. I problemi restano molteplici, dalla qualità del giocatore che da mesi viene impiegato poco o nulla in Campania, al fatto che anche il suo valore in termini di cartellino siano di fatto decisamente inferiori al milione di euro (scadenza a giugno del 2024). In soldoni la Fiorentina giustamente non è interessata al centrocampista ma l'operazione non è del tutto da scartare.

Il Napoli ha anche altri giocatori che potenzialmente potrebbero essere inseriti nella trattativa e non è detto che nelle prossime ore, magari dopo il quarto di finale contro il Bologna, l'operazione possa decollare. A quel punto la Fiorentina avrebbe bisogno di sistemare una zona del campo che per il momento è ampiamente coperta, ma questa è un'altra storia. Si scalda l'asse col Napoli, ma solo di fronte a un cambio netto della proposta partenopea, le linee diventerebbero bollenti.