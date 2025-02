FirenzeViola Gudmundsson, quell'obbligo decaduto e la volontà di rientrare dopo la sosta di marzo

vedi letture

Albert Gudmundsson non sta vivendo ore serene. L'attaccante islandese è estremamente dispiaciuto per l'ennesimo infortunio su cui è inciampato nel corso di una stagione già abbastanza travagliata. La frattura del coccige lo ha buttato giù più di quanto già non lo avessero fatto i precedenti problemi fisici che lo hanno tenuto ai box addirittura dodici volte nell'arco dell'annata calcistica vissuta con la maglia della Fiorentina. Prima il bicipite femorale, poi la caviglia e adesso l'osso sacro.

I tempi di recupero del calciatore.

Infortuni di questa entità in genere richiedono uno o due mesi di stop. Tutto sta nel capire l'intensità del dolore percepito dal ragazzo. Che dal canto suo si è posto un obiettivo: tornare a disposizione entro un mese. Nella fattispecie il classe '97 vuole essere tra i convocati della sua Islanda per gli impegni in programma durante la sosta del 22-23 marzo (il calciatore potrà essere convocato se il ct lo riterrà fisicamente arruolabile), per poi essere al meglio quando rientrerà in Italia con la Fiorentina.

La formula dell'operazione.

Inizialmente Gudmundsson era arrivato a Firenze con la formula dell'obbligo di riscatto, condizionato all’esito delle sue vicende processuali. Alla luce di quanto emerso nei mesi scorsi dal tribunale distrettuale di Reykjavík, l’obbligo non è scattato ma è rimasto il diritto. A questo punto la Fiorentina avrà tempo fino a giugno per valutare il da farsi e decidere se riscattare dal Genoa il fantasista ventisettenne per 17 milioni di euro più 3,5 di bonus. Nei prossimi mesi la scelta definitiva.