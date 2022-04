GLI EX VIOLA A FV: "FIORENTINA SENZA PAURA. QUESTA JUVENTUS È DI PARI LIVELLO"

La Fiorentina è pronta a sfidare la Juventus per il ritorno di Coppa Italia. Per commentare il match che avrà luogo stasera alle 21:00, FirenzeViola.it ha intervistato in esclusiva alcuni ex calciatori viola che hanno disputato la finale del torneo negli anni passati. Di seguito le loro dichiarazioni.



Alberto Malusci: "Quando vincemmo la Coppa Italia nel 1996 fu un'annata memorabile, Mister Ranieri fu bravissimo a coinvolgere tutti e vedo molte analogie con Italiano: entrambi cambiano spesso gli interpreti e sono molto bravi a fare gruppo. Queste sono partite che si preparano da sole a livello mentale, per me era tutto tranne che una gara come le altre. La Fiorentina è in salute mentre la Juventus non riesce a brillare, la squadra viola nonostante lo svantaggio andrà a Torino per giocarsela senza paura".



Alessandro Pierini: "Juventus-Fiorentina in città viene vissuta diversamente, c'è molta tensione ed entusiasmo. Noi professionisti dobbiamo dare il massimo in ogni caso, qualunque sia la sfida. Per la gara di Torino vedo un 50 e 50, la Fiorentina è una squadra che ha dimostrato di potersela giocare contro tutti senza timore, che sia in casa o fuori. Nel match d'andata la squadra viola è stata molto sfortunata, perché comunque ha fatto la partita per 90 minuti".



Gianmatteo Mareggini: "In partite come questa le motivazioni vengono da sole, la rivalità è molto sentita e ci permette di dare di più. La Viola oggi è in un ottimo stato di forma, affronta una Juventus di pari livello. Credo che la squadra piemontese sia leggermente favorita sulla Fiorentina considerato lo sfortunato autogol di Venuti segnato nella gara d'andata, al Franchi, ma non per questo l'esito dell'incontro è scontato. Prevedo un 60-40 a favore della squadra di Allegri".