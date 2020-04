FV LIVE PER OSMA, MARATONA SU INSTAGRAM. CON NOI PUPO, REPICE, NAPPI E TANTI ALTRI

12:45 - Con noi Antonio Montanaro, giornalista del Corriere Fiorentino adesso in diretta.

12:30 - Il giornalista italiano Francesco Repice è adesso in diretta Instagram sul profilo di FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Ricordo un episodio di Batistuta particolare. Nel 2010 ci fu quella partita per Borgonovo e io incontrai Batistuta nel garage del Franchi. Da tifoso della Roma si può capire cosa era Bati per noi, ma anche per i tifosi fiorentina. Lui rompeva la porta, i portiere si levavano. Mi disse 'non mi piace guardare il calcio in tv' e io ci rimasi. E' un personaggio unico. A me non è mai piaciuto Momo Salah. E' un campione ma è un tipo di calciatore che a me non piace perché non rompe la porta".

12:15 - Adesso con noi Gianfranco Monti. Seguite la diretta Instagram sul nostro profilo. Queste le parole di Monti: "Sulla ripresa del campionato? Ci stanno dimostrando che noi tifosi contiamo poco. Il campionato si rigioca a porte chiuse. Non sento nell'aria questa mancanza e questa ansia di ricominciare. Anche i ragazzi della Curva Fiesole stanno giocando una partita fantastica. Il calcio per me si doveva fermare. Si tratta della vita del persone. Tutto il resto deve andare in secondo piano. Mi manca andare a vedere la partita. Ma che comunque non partirebbe. Amo la curva, col cuore sono lì. Mi manca l'amicizia e lo stare insieme. A me manca la Fiorentina. Ma questo non è il buon calcio che ci aspettiamo. Rivedermi la Fiorentina nelle prossime tredici partite senza tifo, in uno stadio vuoto, non mi dà nulla".

Clicca qui per partecipare alla raccolta fondi

12:00 - Seguite la diretta Instagram sul profilo di FirenzeViola. Adesso con noi c'è Pupo: "Fino a due settimane fa andavo a Milano per la diretta del GF Vip, gli altri giorni invece sono a casa. Io sono fiorentino nell'anima. In questo periodo di quarantena qui a Ponticino, sto scrivendo tantissimo e mi è tornata fuori la creatività. Mi ha riportato l'ispirazione. Ho scritto nuove canzoni e la mia nuova canzone uscirà giovedì notte e si intitola "Il rischio enorme di perdersi", dedicata alla mia figlia Clara. Dovevo finire il tour, oggi sarei dovuto essere in concerto a Sydney. A luglio sarò in Canada, poi in Australia, poi in Russia. Ho dovuto annullare tante date. Commisso è un mio grande amico. Lo conosco dal '78.".

11:45 - Adesso in diretta Instagram ci sarà Bernardo Brovarone! Queste le sue parole: "In diretta Instagram con FirenzeViola.it c'è stato anche Bernardo Brovarone: "Quando era ultras ero un adolescente e stavo a distanza, avevo rispetto. I tifosi per me sono tutto. Quando si è ultras con la mentalità autentica emergono valori eccezionali. Ho preso tanto spunto da loro. Sono la parte più bella del calcio. L'aneddoto che mi torna sempre alla mente è quando ero militare a Novara. E c'era un Pisa-Fiorentina. Presi la macchina e andai a vedere la partita. Ed è lì che presi la maglietta di Baggio lanciata da lui. Me la misi subito e anche i ragazzi che videro quella scena erano impressionati".

11:30 - È con noi Antonio Di Gennaro! Queste alcune sue dichiarazioni: "Biosogna ripartire seguendo tutti i criteri e le disposizioni. La difficoltà ti dà la possibilità di fare qualcosa di meglio. Ricordi di Firenze? Io giocavo al Poggetto quando ero bambino per strada. L'esordio l'ho fatto con la Juventus. Mazzone mi disse 'oh ragazzo devi giocare al posto di Antognoni', mi ricordo che non fu facile. Poi altri quattro anni con la Fiorentina, sono stati bellissimi. Io giocavo in Serie A e stavo a casa a Firenze con i genitori. Mi ricordo che l'anno che tornai dal prestito a Perugia, mi chiamò Mazzone e mi disse che mi avrebbe portato con lui. Mi disse che mi avrebbe portato all'Ascoli. Mi telefona Tito Corsi e mi disse di andare a Verona dove volevano fare grandi cose. Dall'Ascoli non mi chiamò nessuno. E poi i sette anni a Verona con la vittoria dello scudetto sono stati straordinari".

11:15 - Salvatore Sanzo, ex schermidore italiano e Presidente del CONI Toscana ha partecipato con noi alla maratona Instagram. Queste le sue parole: "Arrivare alle Olimpiadi è l'obiettivo che uno ha fin da bambino. E' un pensiero fisso, e quando cominci a frequentare il villaggio olimpico allora a quel punto ti rendi conto che sei dentro l'olimpo dello sport nazionale. Ho un ricordo bello delle mie tre edizioni di Olimpiadi a cui ho partecipato: ho vinto quattro medaglie. Sono arrivato lì senza vincere l'oro singolo, ma l'ho vinto di squadra. Olimpiadi rinviate? Molti atleti hanno risposto con grande maturità e comprensione. Tutti molto in linea con la decisione assunta correttamente dal CIO. Si parlerà di cancellazione se questo virus ci continuasse a dare fastidio. Sarebbe davvero un problema. Da un punto di vista psicologico e morale non è il massimo".

11:00 - È in diretta con noi Marco Nappi: "Un aneddoto? Quando si parla di Firenze si parla della foca a Perugia, è stato un gesto tecnico assurdo, in tanti mi ricordano per quello. A Firenze ho tantissimi ricordi molto belli: il mio esordio in Serie A, il mio primo gol in Serie A. Firenze rimarrà nel cuore. Tanti amici sono rimasti lì. Quella delle Vecchie glorie è stata un'esperienza bellissima, abbiamo festeggiato i settanta anni del Viola club Malta. Ho rincontrato tutti e ci siamo divertiti tantissimo".

10:45 - Il quarto ospite è Federico, proprietario del Ristorante Ortone in Sant'Ambrogio, punto di riferimento del centro storico di Firenze: "Cercheremo di ripartire più forti di prima. Il nostro settore è uno dei più colpiti. La crisi economica ci sta assalendo. Come indole sono una persona positiva, troveremo una soluzione e ripartiremo. Ricordo a tutti di donare e aiutare chi è in prima linea".

10:35 - In diretta Instagram ora con noi sul profilo ufficiale di FirenzeViola.it c'è Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio: "Chiesa? 110 milioni mi sembra un quota alta. Non ha preclusioni sul club. Lui ha detto che se c'è un'offerta alta e lui vuole andare, allora si metterà a tavolo a parlare. I grandi calciatori secondo me continueranno a costare tanto. Prevedo un mercato di scambio giocatori di pari livello. Il Cagliari non terrà Nainggolan, e la Fiorentina potrebbe approfittarne, e Castrovilli non entrerà nella trattativa. La Fiorentina vorrebbe anche riscattare Dalbert. Mi aspetto un forte centrocampista, un difensore e l'esterno sinistro dal mercato viola".

10:15 - È arrivato il momento del secondo ospite: è in diretta con noi il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini: "L'Ospedale di Santa Maria Annunziata è stato uno dei primo ospedali ad operarsi in favore dei contagiati. Si è dimostrato centrale e un punto di riferimento in ambito regionale, a maggiore ragione durante questa emergenza. Commisso? Non ci fosse stata l'emergenza il presidente sarebbe stato qui da marzo perché avrei dovuto incontrarlo. L'ho sentito per Pasqua, il presidente si fa sempre sentire molto vicino. Si è fatto sentire se c'era bisogno di qualcosa sul territorio. Col presidente abbiamo fatto di recente il punto sul centro sportivo. Non penso ci sarà un rallentamento grosso".

10:00 - Il primo ospite non può essere che il segretario di Osma Onlus Stefano Tatini: "L'Ospedale si Santa Maria Annunziata con un bacino d'utenza molto esteso. Osma Onlus nasce da un'iniziativa spontanea dal personale dell'Ospedale. Ci siamo coordinati con l'Aus Toscana Centro e con il comune di Bagno a Ripoli. La nostra funzione attività di beneficenza promuove il tutto all'interno dell'ospedale. La nostra attività facilita la ricognizione dei bisogni e indirizza l'attività della nostra Onlus è a supporto dell'ospedale. Il giocatore preferito nella storia viola? Senza dubbio Giancarlo Antognoni".

Finalmente ci siamo! Una valanga di adesioni ricevute e tanti ospiti saranno presenti oggi in diretta Instagram col profilo di FirenzeViola.it. si alterneranno ex viola, cantanti, volti noti dello spettacolo, opinionisti e giornalisti oltre al dg della Fiorentina Joe Barone. Tutti per Osma Onlus, la fondazione che si occupa delle attività dell'Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, a Bagno a Ripoli. Servono attrezzature e dispositivi di protezione, mascherine, gel, guanti, calzari, tutto ciò che questa emergenza, che dura ormai da cinquanta giorni, necessita. Sulla piattaforma Gofundme.com alla sezione "FV per OSMA Onlus" sarà possibile donare per sostenere i bisogni dell'Ospedale di Ponte a Niccheri. CLICCA QUI PER DONARE. Restate con noi!