Firenze saluta Rocco Commisso: dalla Fiorentina agli ex, presenti tanti volti del calcio italiano

fonte dalla redazione, Ludovico Mauro; dal Duomo di Firenze, Andrea Giannattasio e Luciana Magistrato

17:46 - Continuano ad arrivare fiumi di persone legate al mondo del pallone. Tra queste, il presidente federale Gabriele Gravina, l'ad del Bologna Claudio Fenucci, l'ad della Serie A Luigi De Siervo, l'ex giocatore Gianluca Pessotto.

17:35 - Proprio il patron del Pisa, Corrado, ha ricordato Commisso con i media presenti, tra cui noi di FirenzeViola: "Vedevamo il calcio alla stessa maniera"

17:24 - In arrivo in Piazza Duomo anche diversi volti del calcio italiano. Tra questi, il presidente del Sassuolo, Carlo Rossi, e il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado.

17:20 - Prime parole in ricordo di Rocco Commisso. A parlarne, dal Duomo di Firenze, è l'ex centrocampista Borja Valero: "Era sempre vicino alla squadra. Per noi fu come un padre"

17:14 - Al Duomo arrivano anche tutte le squadre del settore giovanile viola e la squadra femminile.

17:05 - Sono arrivati, intanto, il dg viola Alessandro Ferrari, Catherine e Joseph, rispettivamente moglie e figlio dell'ex patron viola.

La Fiorentina, Firenze e tutto il mondo del calcio salutano per l'ultima volta Rocco Commisso. Il presidente viola, andatosene una decina di giorni fa all'età di 76 anni, verrà ricordato con una messa in suffragio presso il Duomo, dalle ore 18. Sul posto, con l'arrivo di tutta la società viola, si stanno recando anche tanti volti legati dal passato alla maglia viola.