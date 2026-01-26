Dagli inviati Nardella: "Joseph e Catherine determinati. Ricordo la spilletta che donai a Rocco"

vedi letture

Al termine della messa in suffragio, presso il Duomo di Firenze, del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio all'età di 76 anni, è intervenuto Dario Nardella, sindaco di Firenze dal 2014 al 2024. Queste le sue parole ai microfoni di FirenzeViola: "Mi ha fatto tanto piacere riabbracciare Catherine e Joseph. Ho sempre avuto un rapporto speciale con loro e ho ritrovato in Catherine le parole di una donna passionata ma anche molto determinata. Quindi ho molto fiducia in lei. Di ricordi con Rocco ne avrei tantissimi. Quello più bello che mi piace ricordare è quando arrivò per la prima volta a Palazzo Vecchio nel 2019. Gli regalai la spilletta con il fiorino d'oro col giglio di Firenze. Lui da allora non la tolse mai più e ogni volta che mi incontrava mi ricordava di quella spilletta".

Quanto è importante che sia la moglie che Joseph abbiano detto che continueranno ciò che ha iniziato Rcco Commisso?

"Abbiamo trovato molto significative le loro parole, perché entrambi hanno insistito sull'importanza di portare avanti il progetto di Rocco. Questo lo trovo molto significativo".

Una parola per descrivere il Rocco Commisso uomo e presidente?

"Passione. Era un molto appassionato, lui era sempre pieno di passione, qualunque cosa facesse".