Dagli inviati Iachini ricorda Commisso: "Nessun presidente ha fatto quello che ha fatto lui in così poco"

vedi letture

Anche l'ex tecnico viola Beppe Iachini è presente al Duomo di Firenze, per la messa in suffragio di Rocco Commisso. Lo stesso ex allenatore della Fiorentina ha voluto così ricordare lo scomparso presidente, con cui ha avuto a che fare in questi ultimi anni: "Ero molto legato a lui - dice ai microfoni dei media presenti, tra cui noi di FV -. Sono arrivato dopo poco tempo che era a Firenze dopo il cambio di proprietà, c'erano tante difficoltà. Abbiamo fatto una grande rimonta con tante difficoltà e lui ha sempre espresso di grande affetto nei miei confronti, si rivedeva un po' in me. Diceva che ero un lavoratore, una persona onesta. Poi disse che bisognava facessero una statua in mio onore (sorride, ndr). Ci siamo voluti tanto bene, era una persona vera, attaccatissimo alla città, è un peccato che se ne sia andato così presto perché avrebbe voluto fare ancora tanto per la Fiorentina".

Il ricordo più bello che le viene in mente?

"Ce ne sono tanti, abbiamo fatto molti pranzi e molte cene insieme. Trasferiva sempre tante cose positive, diceva che dormiva tranquillo quando c'ero io al campo. Mi piace ricordare la sua felicità quando si vinceva, era un qualcosa di speciale per lui e io ci tenevo tanto. È venuto dal niente, è andato via presto dall'Italia, poi è tornato in questo modo, era innamorato di Firenze".