Dagli inviati Galloppa: "Commisso un padre di famiglia. Non faceva distinzione di ruoli"

Anche Daniele Galloppa è ovviamente presente alla messa in suffragio di Rocco Commisso, in corso di svolgimento presso il Duomo di Firenze. A margine della commemorazione, il tecnico della Fiorentina Primavera si è speso ai microfoni dei media presenti - come noi di FirenzeViola - per rivolgere un pensiero al compianto patron: "Era una persona umana che è rimasta umana in un mondo che ti porta a non essere più così. Abbracciava il bambino, il magazziniere… Non faceva distinzione di ruoli, ci lascia un grandissimo vuoto, ma lascia anche tantissimo a Firenze e alla Fiorentina".

C'era un'attenzione particolare sul settore giovanile.

"Era un padre di famiglia. Mi scriveva ogni volta che finiva la partita della Primavera, non credo che ce ne siano tanti che fanno così. Guardava le partite dall'America, era contento di quello che facevamo".

Lo sentì quandò esordì in prima squadra, a Mainz?

"Lì purtroppo non l'ho sentito, forse era già in un momento complicato, quindi non l'ho sentito. Non mi è arrivato nessun messaggio. È da novembre che non lo sento".