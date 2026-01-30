"Keangoscia!". Il punto sulle condizioni di Moise e Piccoli in vista del Napoli

La Fiorentina ha ritrovato Moise Kean e a 24 ore dalla partita contro il Napoli è il sorriso più grande in casa viola. La Nazione - che apre le sue pagine sportive con il gioco di parole "Keangoscia!" - fa il punto sulla situazione dell'infermeria viola che dovrà purtroppo continuare ad accogliere Roberto Piccoli, che dal canto suo ha lavorato individualmente dopo il risentimento all'adduttore della coscia destra rimediato contro il Como.

Tornando alle condizioni di Kean, il quotidiano scrive che l'allenamento fatto ieri ha dato buone sensazioni visto che l'attaccante ha svolto l'intera seduta con il gruppo, compresi i cambi di direzione, senza accusare alcun fastidio. La convocazione per Napoli è dunque scontata, ma il rebus offensivo resta aperto. In caso Kean partisse dalla panchina, per Vanoli le opzioni sono o Gudmundsson o Fabbian falso nueve, oppure l'ipotesi Braschi dalla Primavera.