Fiorentina-Juventus 1-1, segui la diretta testuale del match!
--- INTERVALLO ---
45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.
45' +1' - Pellegrino svetta su cross di Pedro Goncalves ma manda alto sopra la traversa.
45' - Assegnato 1 minuto di recupero.
43' - Mastantuono calcia con il destro ma tira centrale: Vicario respinge.
43' - Pedro Goncalves cicca a botta sicura! Cabal scivola e Pellegrino serve il portoghese che da due passi e un po' sbilanciato non riesce a calciare.
42' - Ci prova Ndour! Staffilata rasoterra dalla distanza, fuori non di molto.
40' - Mastantuono troppo lento a ripartire nonostante il due contro uno, alla fine viene rimontato dai difensori della Juventus all'altezza dell'area di rigore.
37' - Miracolo di De Gea! Remake del gol della Juventus, Kolo Muani scappa a Viery e mette in mezzo per Woltemade, stavolta però De Gea para con il piede. Poi Koopmeiners sfiora il gol con deviazione, palla fuori di poco.
36' - Ritmi leggermente più bassi dopo il gol della Juventus, probabilmente perché i bianconeri hanno spinto tanto per trovare il pari.
32' - Ripartenza veloce della Juventus con Kolo Muani che scappa a Viery e mette in mezzo per Woltemade: per il tedesco è un gioco da ragazzi mettere in rete.
32' - GOL DELLA JUVENTUS. HA SEGNATO WOLTEMADE.
30' - Bella giocata in uscita di Oulai che in posizione complicata prende fallo. Ma la Fiorentina soffre tanto.
26' - Bloccata una conclusione con la schiena da Jimenez, poi Pellegrino ferma Kolo Muani in area.
24' - Mastantuono si insinua per un colpo di testa in area ma viene ostacolato e manda fuori.
22' - Giallo per Bremer che trattiene vistosamente Pellegrino dopo un contrasto aereo in cui ha avuto la meglio l'argentino.
21' - Altra occasione per Cabal, stavolta su una respinta di De Gea: il tiro finisce fuori svirgolato.
21' - De Gea para su Cabal! Tiro al volo da fuori area su cui il portiere viola è attento.
19' - Partita molto tesa al Franchi. Il copione resta il solito: si gioca nella metà campo della Fiorentina.
14' - Colpisce ancora Pellegrino su cross da punizione di Goncalves, stavolta però il pallone finisce nei cantieri della Fiesole.
13' - Giallo per Cabal che trattiene vistosamente Pedro Goncalves sulla destra viola.
12' - Mastantuono riesce a scappare su imbucata in contropiede di Goncalves ma il suo tiro al limite dell'area viene murato.
12' - La Fiorentina soffre tanto sulle fasce e non riesce a tenere palla per più di 30 secondi.
10' - Brivido per la Fiorentina, con McKennie che colpisce di testa tutto solo su corner. Il pallone per fortuna esce ma di pochissimo.
8' - Nonostante il gol preso la Juventus resta in forte pressione. Fiorentina tutta schiacciata in area.
4' - Corner perfetto di Pedro Goncalves che trova Pellegrino sul secondo palo: l'argentino incorna in rete e il Franchi esplode. La Fiorentina è subito in vantaggio!
4' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOLLLL!!! SEGNA PELLEGRINO!!!
4' - Prima sortita offensiva della Fiorentina guidata da Njie che guadagna il corner.
2' - Partita forte la Juventus che ha già conquistato due corner e tiene sempre il pallone. La difesa viola tiene.
0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Juventus.
Buonasera a tutti i lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Juventus! Il Franchi si prepara a vivere una delle sfide più attese e sentite della stagione, una partita che a Firenze non sarà mai come tutte le altre. I viola vanno a caccia di punti preziosi davanti al proprio pubblico, in un confronto dal grande fascino e dall'importanza evidente anche per la classifica. Di fronte la Juventus di Luciano Spalletti, pronta a dare battaglia in una serata che promette emozioni. Restate con noi per seguire tutte le emozioni del match, minuto per minuto, dal fischio d'inizio fino al triplice fischio finale. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Goncalves, Mastantuono, Njie; Pellegrino. Allenatore: Paolo Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Chrisenten, Dodo, Brescianini, Ranieri, Valdepenas, Beto, Gnonto, Fagioli, Mazzeo, Pirrò, Beldenti.
JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Boga; Woltemade , Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.
A disposizione: Pinsoglio, Neto, Celik, Gatti, Kelly, Zhegrova, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Sarr.
Arbitro: Colombo
Assistenti: Baccini / Ceccon
IV Uomo: Maresca
VAR: Di Paolo
A-VAR: Meraviglia
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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