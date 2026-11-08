FirenzeViola Fiorentina-Juventus alle 20.45, solo un dubbio rispetto al Mapei: Oulai in vantaggio su Fagioli

Paolo Vanoli non ha ancora sciolto le riserve sui convocati della Fiorentina contro la Juventus, aspettando le ultime verifiche soprattutto su Luca Ranieri che, recuperato dall'allenamento che ieri ha sostenuto in gruppo, potrebbe partire almeno dalla panchina. Sull'undici in campo difficilmente il tecnico viola si discosterà dalla formazione schierata a Reggio Emilia contro il Sassuolo, a partire proprio dalla difesa, confermata in toto. L'unico dubbio riguarda Nicolò Fagioli che potrebbe lasciare il posto a Christ Oulai, così come nella ripresa contro i neroverdi mentre Gonçalves dovrebbe trovare spazio solo in corso di gara.

Fagioli e le belle parole di Vanoli

In un periodo complicato per l'azzurro (ancora convocato in Nazionale) Vanoli, che oggi ha speso le solite belle parole sul centrocampista, potrebbe infatti scegliere di farlo rifiatare, anche se si è poi augurato che possa segnare il gol dell'ex: "Lui deve solo stare sereno e continuare a fare quello che sta facendo. Lui deve sapere che ha al fianco un allenatore che gli starà sempre vicino. Lui è un giocatore importante, sicuramente ci tiene tanto alla partita di domani: spero che in quanto ex possa fare gol. Tutti sanno quello che io penso di Nicolò". Il ballottaggio dunque è aperto ma l'ivoriano sembra avere qualche chance in più. Per quanto riguarda gli altri due centrocampisti, sembrano confermati Ndour e Brescianini. Davanti fiducia ancora a Mateo Pellegrino con ai lati Mastantuono e lo scatenato Njie reduce da due gare consecutive con sia gol che assist.

Un paio di recuperi per Spalletti

Spalletti, che va verso la conferma del 3-4-2-1 invece recupera McKennie titolare a centrocampo così come Celik (che però dovrebbe partire dalla panchina), out di giornata Cambiaso. Davanti Woltemade supportato da Alajbegovic e Kolo Muani. I bianconeri partiranno in mattinata da Torino. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre. Appuntamento alle 20.45 al Franchi.

FIORENTINA (4-3-3): 43 De Gea; 20 Jimenez, 3 Dragusin, 33 Viery, 17 Joao Mario; 27 Ndour, 42 Oulai, 4 Brescianini; 30 Mastantuono, 32 Pellegrino, 25 Njie. Allenatore: Paolo Vanoli

JUVENTUS (3-4-2-1): 25 Vicario; 3 Gatti, 3 Bremer, 26 Lucumi; 15 Kalulu, 12 Douglas Luiz, 29 Sarr, 22 McKennie; 17 Alajbegovic, 9 Kolo Muani; 27 Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti