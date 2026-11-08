FirenzeViola Fiorentina-Juventus in notturna: 28 anni fa la gioia più grande

Sono state numerose le partite giocate nel posticipo serale tra Fiorentina e Juventus: bilancio non straordinario ma qualche gioia è arrivata

Risale a ventotto anni fa la prima partita di campionato in notturna (quelle che si disputavano prima alle 20,30 per intendersi e poi alle 20,45) tra Fiorentina e Juventus. E che partita, viene da dire. Era la tredicesima del girone d'andata con la Fiorentina di Trapattoni proiettata verso il titolo di campione d'inverno: un ricordo dolcissimo perché i viola riuscirono a vincere con un gran gol di testa di Batistuta su cross di Oliveira. Un successo di prestigio perché quella Juve di Lippi aveva in campo tra gli altri Deschamps, Davids e Zidane.

Tutti i posticipi: tre vittorie viola

Andando a fare il conto sono davvero tante le gare di campionato del posticipo serale tra Fiorentina e Juventus. Ne abbiamo contate tredici. Sempre di notte si giocò nel dicembre del '99 e questa volta finì 1-1: bianconeri in vantaggio con Tudor al diciassettesimo poi Batistuta tre minuti più tardi firmò il pari sotto la curva Ferrovia. Nel maggio del 2001 invece ko abbastanza netto (1-3) con le reti di Zidane, Trezeguet e Tudor, mentre per i viola - allenati da Mancini - il gol del momentaneo 1-2 fu firmato da Marco Rossi.

Particolarmente spettacolare fu invece la partita del nove aprile 2005, nella prima stagione in A dopo il fallimento: Fiorentina sempre in vantaggio e sempre ripresa. Al bellissimo gol di Pazzini replicò Del Piero, poi ci fu la rete di testa di Chiellini (all'epoca difensore viola), quindi il 2-2 di Ibra. Dainelli di testa riportò avanti la Fiorentina e poi ancora Ibra segnò e fu il gol del definitivo 3-3.

Si passa poi alla stagione 2008-09 e alla prima giornata ecco Fiorentina-Juve: finì uno a uno e al gol di Nedved replicò Gilardino che al novantesimo firmò il suo primo gol in maglia viola, sotto la Fiesole.

Quella vergogna del 2012

Il punto più basso delle sfide della Fiorentina con la Juventus fu toccato il 17 marzo 2012 quando i viola furono sconfitti 0-5: un'onta assolutamente inaccettabile per la squadra viola all'epoca allenata da Delio Rossi (reti di Vucinic, Vidal, Marchisio, Pirlo e Padoin) che peraltro dal ventunesimno del primo tempo rimase in dieci per l'espulsione di Cerci. Zero a zero il 25 settembre 2012 e il 5 dicembre 2014 con Montella in panchina. Serata amara invece quella del 24 aprile 2016: la Fiorentina di Sousa fu sconfitta 2-1. Dopo il gol Mandzukic c'era stato il pareggio di Kalinic ma a sette minuti dalla fine la rete decisiva fu di Morata. Finalmente la vittoria tornò il 15 gennaio 2017: 2-1 con le reti di Kalinic e Badelj (per la Juve Higuain).

L'anno successivo con Pioli in panchina invece un nuovo ko con le reti dell'ex Bernardeschi e di Higuain. Il 21 maggio del 2022 la Fiorentina di Italiano vinse 2-0 con le reti di Duncan e Nico Gonzalez e questa è anche l'ultima vittoria dei viola nel posticipo a Firenze contro la Juve perché poi arrivò un ko (gol di Miretti) il 5 novembre 2023.