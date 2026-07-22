Fiorentina-Gubbio, Piccoli dal 1' con Brescianini terzino, Ndour regista: le formazioni ufficiali
Alle 19 fischio d'inizio per la prima amichevole della Fiorentina, dopo qualla informale e in famiglia con la Primavera, contro il Gubbio allenato da Domenico di Carlo. La Fiorentina venerdì partirà poi alla volta dell'Inghilterra per le prossime due amichevoli con QPR e Watford. Grosso dal 1' schiera Piccoli con Kean in panchina (insieme all'ultimo arrivato Oulai) mentre Brescianini fa ancora il terzino sinistro; al centro mediana Ndour con Mandragora e Atta.
Fiorentina (4-3-3): De Gea, Dodo, Dragusin, Ranieri,, Brescianini; Mandragora, Ndour, Atta, Fortini, Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Fabio Grosso
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Comuzzo, Fabbian, Fagioli, Jimenez, Viery, Sohm, Kean, Beldenti, Croci, Deli, Egharevba, Melani, Perrotti, Pirrò, Oulai
Gubbio: Bagnolini, Meconi, Baroncelli, Cesari, Rosaia, Baldini, Minta, Cardascio, La Mantia, Barizza, Podda. Allenatore: Domenico Di Carlo
A disp: Barbanera, Zallu, Barry, Barani, Ghilardello, Amantini, Pesa, Signorini, Tordini, Santamaria, Morales, Becciolotti, Piomboni.
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