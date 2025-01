FIORENTINA AL LAVORO PER IL SECONDO COLPO IN MEDIANA: ECCO L'IDENTIKIT

FirenzeViola.it

Dopo l'acquisto di Michael Folorunsho, già in gruppo da ieri, la Fiorentina ha deciso di provare ad acquistare un altro centrocampista. Le riflessioni degli ultimi giorni, legate anche alle difficoltà che la squadra di Palladino ha incontrato in mediana dopo il malore di Edoardo Bove, hanno spinto società e tecnico a proseguire la ricerca a centrocampo, stilando un identikit ben preciso per l'uomo in più da inserire in rosa.

Identikit chiaro

L'idea è quella di acquistare un giocatore che sia forte fisicamente e che possa prendere le redini di una mediana composta da due interpreti. Un giocatore che possa stare al fianco di Adli o di Richardson, che porti geometrie ma soprattutto muscoli in alternativa a Cataldi e Mandragora. Folorunsho è stato preso per giocare esterno in fase offensiva e centrocampista in fase di ripiegamento, col centrocampo a due non ci incastra molto, per questo ecco la nuova ricerca.

Muscoli ed esperienza

Per aiutare a capire il profilo, i nomi verosimili sono quelli di Matic e di Cristante, meno dinamici ma forti fisicamente e portatori sani di esperienza. Gli intrecci con la Roma sono tutti da verificare, visto anche l'interesse giallorosso per Kayode e gli intrighi che potrebbero allargarsi a nomi come Zalewski o Soulé, ma Cristante potrebbe fare al caso di Palladino. Matic sarebbe un altro paio di maniche, sia per l'età del giocatore che per l'eventuale costo, sicuramente più basso. Ma non sono gli unici due profili presi in considerazione.

Fiorentina pronta al doppio investimento

La Fiorentina ha budget per fare mercato e dopo Valentini, Folorunsho e probabilmente Pablo Marì, tutti e tre arrivati a costi molto bassi, i veri investimenti arriveranno tra attacco e centrocampo. Per capirci, se arriverà un'occasione, verrà colta a prescindere dal ruolo. Non per forza il budget verrà indirizzato sull'esterno offensivo o comunque potrebbe non essere l'unico sforzo. Il via libera di Commisso c'è stato, la volontà è quella di alzare il livello della rosa davanti alle richieste dell'allenatore.