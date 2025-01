LA FIORENTINA CERCA UN ALTRO CENTROCAMPISTA: PIACE BONDO

FirenzeViola.it

Dopo il colpo Michael Folorunsho la Fiorentina è alla ricerca di un altro centrocampista con motore e intensità. I viola vogliono rimpolpare un settore del campo che ha faticato molto nell'ultimo mese anche per via dell'assenza di un calciatore come Edoardo Bove che dava grande sostanza. Raffaele Palladino ha chiesto alla società di esplorare il mercato dei centrali per dare respiro a quei calciatori, come Adli e Cataldi, che giocano quasi sempre dal primo minuto.

Piace Warren Bondo del Monza

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Fiorentina avrebbe sondato il terreno per Warren Bondo del Monza. Lo scorso febbraio il centrocampista ha rinnovato il proprio contratto coi brianzoli fino al giugno del 2027, ma avrebbe intenzione di andarsene molto prima. Adriano Galliani ne fa una valutazione alta che però può essere trattata: si parte da una base d'asta di 15 milioni di euro. Non è da escludere che alla fine i biancorossi possano lasciarlo partire a 8.

Occhi su Jacopo Fazzini dell'Empoli

Non solo Bondo. La Fiorentina avrebbe chiesto informazioni all'entourage di Jacopo Fazzini, in uscita dall'Empoli. Il direttore sportivo degli azzurri, Roberto Gemmi, sarebbe ben disposto a trattare coi viola nel momento in cui si presentassero con un'offerta interessante. "Sappiamo che la Fiorentina lo ha valutato e a loro piace. Però non hanno mai mostrato interesse o fatto un'offerta. Il mercato è iniziato da poco, chissà che non possano arrivare" le parole del ds ieri a Sky Sport.