FirenzeViola E ora portateci a Breslavia

vedi letture

La Fiorentina ha fatto la Fiorentina, ha battuto il Panathinaikos 3-1 accedendo ai quarti di finale di Conference dove affronterà gli sloveni del Celje. Al Franchi i viola si sono imposti fin dalle prime battute, soffrendo quanto basta e rispondendo sul campo alle ultime settimane difficili. Palladino ha schierato la miglior squadra possibile, con i giocatori chiave nel ruolo a loro più congeniale e in cambio ha ottenuto una prestazione convincente, soprattutto nella prima frazione, terminata 2-0 ma che avrebbe potuto terminare anche con almeno altri 2-3 gol di scarto.

Finalmente il giusto approccio

Per la prima volta in stagione, la squadra ha approcciato bene la partita in Europa, mostrando anche quel carattere che troppe volte sembrava nascosto, soprattutto in Conference. Si vedeva già dal riscaldamento che lo spogliatoio sentiva tantissimo questa sfida, i giocatori hanno rispettato le promesse della vigilia e, nonostante la stanchezza, questa potrebbe essere la partita della nuova svolta. Già a cominciare dalla gara di domenica contro la Juventus.

Obiettivo finale

In attesa di capire se in campionato la Fiorentina riuscirà a rientrare nella difficile corsa all'Europa League, la Conference torna ad avere un forte significato. I ragazzi di Palladino hanno sempre dichiarato di voler provare a conquistare la terza finale di fila e Firenze ha il compito di credergli. Da Kean a Gudmundsson, passando da Gosens e De Gea, tutta la rosa viola deve sentire questa responsabilità e deve portarci a Breslavia.

La strada per Breslavia

La strada per la semifinale non è certo proibitiva. Il Celje andrà rispettato ma anche eliminato senza patemi dimostrando tutta la differenza che sulla carta è già molto evidente. Poi sarà il turno di una tra Real Betis e Jagiellonia, con gli spagnoli ovviamente favoriti. Ma questa Fiorentina non deve temere nessuno, nemmeno una eventuale finalissima col Chelsea.

Quando i ruoli contano

Ma a questo penseremo più avanti, intanto Palladino riparta dalle certezze conquistate ieri sera. Fagioli finalmente dentro il gioco e schierato da interno, Gudmundsson protagonista da seconda punta, Gosens e Dodo valori aggiunti sfruttando qualche metro di vantaggio rispetto al ruolo di terzini bloccati. E ancora un grande Comuzzo che si è esaltato anche in un ruolo complesso come il centrale di una difesa a tre e poi un Kean che è entrato in campo con due obiettivi chiarissimi, segnare e portare la Fiorentina alla vittoria.

Missione compiuta

Adesso qualche ora di riposo, poi la Juventus e la sosta. Un altro sforzo casalingo prima di qualche giorno per riprendere fiato dopo l'apnea dell'ultimo periodo. Se la Fiorentina è guarita dalla fragilità delle ultime settimane, lo scopriremo solo tra qualche settimana, ma intanto l'obiettivo è stato centrato. Il resto, per oggi, non conta.