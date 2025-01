DIFESA, TRA MODULO E MERCATO MONZA CROCEVIA FONDAMENTALE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo il ko contro il Napoli la Fiorentina lunedì riprenderà il suo cammino in campionato dalla trasferta di Monza. All'U-Power Stadium ci sarà tanta attesa per le scelte di Raffaele Palladino, dagli undici che scenderanno in campo alla decisione sul modulo. Contro i partenopei, visto anche il risultato finale negativo, la scelta di schierare la difesa a tre aveva suscitato tante critiche e discussioni in città. Oltre al vestito tattico dei viola, gli occhi di tutti saranno posati anche su Pablo Marì. Il centrale spagnolo, nel mirino proprio del club gigliato per rinforzare il reparto arretrato, domani dovrebbe essere regolarmente in campo con la maglia dei brianzoli.

Ancora 3-4-2-1 o ritorno a quattro contro il Monza

Aveva iniziato con il 3-4-2-1 per poi virare, nell'intervallo della sfida contro la Lazio del 22 settembre scorso, sul 4-2-3-1. Fino alla sfida contro il Napoli di sabato quando, sorprendendo tutti, Palladino era tornato a schierare la difesa a tre. Un ritorno al passato che non ha portato i frutti sperati, i viola infatti sono tornati a prendere tre gol in una singola partita dal match di Bergamo contro l'Atalanta di metà settembre, ma che il tecnico campano ha spiegato oggi in conferenza stampa (QUI l'intervento integrale): "A me piacciono più sistemi di gioco: lo dissi il giorno della mia presentazione e lo dico anche ora. Con il Napoli ho scelto la difesa a tre anche in funzione degli avversari. Contro le squadre messe a tre in difesa, gli azzurri avevano avuto difficoltà. Questa rosa è camaleontica, può giocare sia a tre che a quattro". Vedremo lunedì contro il Monza quali saranno i difensori che scenderanno in campo, contro il Napoli ad esempio aveva fatto il suo esordio in Serie A Moreno, e soprattutto quale sarà, se a tre o a quattro, lo schieramento arretrato della Fiorentina.

Mercato, incrocio con Pablo Marì

Similmente a quanto successo con il Napoli per Folorunsho, anche contro il Monza la Fiorentina affronterà da avversaria un giocatore, Pablo Marì, che sta trattando. Tra le due situazioni ci sono però delle differenze sostanziali. Per il centrocampista romano (che sarà convocato per la sfida di lunedì sera) era praticamente già tutto fatto, tanto che il nuovo numero 90 gigliato non era neanche stato convocato da Conte per la gara di Firenze. Per Pablo Marì invece la trattativa è aperta, si parla anche di un possibile inserimento di Moreno come contropartita, ma ancora non è chiusa. Un'accelerazione potrebbe arrivare martedì, proprio dopo la sfida tra viola e brianzoli in cui l'ex Arsenal dovrebbe essere protagonista dal primo minuto con la maglia biancorossa. Insomma, tra mercato e modulo, Monza-Fiorentina sarà un crocevia fondamentale per capire che direzione prenderà il prossimo futuro della difesa viola.