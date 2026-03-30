FirenzeViola Allarme fascia destra, Dodo e Fortini a mezzo servizio. Tra speranze e ipotesi d'emergenza

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In un lunedì apparentemente vuoto, con la squadra libera dagli impegni di campo visti i due giorni di stacco concessi sabato scorso da Vanoli, la notizia più importante arriva dall’infermeria. Dodo, fermatosi durante l’allenamento a porte aperte di 48 ore fa, ha svolto esami approfonditi per il fastidio muscolare ai flessori e non ha riscontrato alcun tipo di lesione. Senza dubbio una gradita novità, resta il fatto che il brasiliano non arriverà in ottime condizioni alla sfida di Verona e proprio sulla fascia destra rischia di aprirsi una bella falla.

Un rischio che non verrà corso

Al netto delle già citate lesioni escluse, non è detto che Dodo sia disponibile già per il match del Bentegodi. Il rush finale di stagione inizia proprio il sabato di Pasqua e tra salvezza da conquistare e Conference da aggredire, la Fiorentina si gioca tutto il suo destino giocando ogni tre giorni. Ritmi elevatissimi per una posta in palio altissima, motivo per cui non verranno corsi rischi sul conto del brasiliano. Qualora ci fosse bisogno di lasciarlo fuori per precauzione, Vanoli e il suo staff non ci penseranno due volte, vista la centralità del giocatore.

Anche Fortini non al top

Il problema peggiora, però, se si pensa che anche l’altro interprete della corsia destra non è al cento per cento. Perché anche Niccolò Fortini ha avuto a che fare con alcuni acciacchi recenti, soprattutto legati alla schiena. La scorsa settimana è stato gestito, ha lavorato a parte e il suo totale recupero verrà seguito giorno per giorno, motivo per cui non ha potuto rispondere alla convocazione in Under 21.

Comuzzo? Parisi? Le ipotesi d’emergenza

È chiaro che sia Dodo che Fortini non arriveranno nelle condizioni migliori alla gara contro i gialloblu, le possibilità di una loro presenza sono in piedi ma al contempo, con le problematiche di cui sopra, Vanoli sta già iniziando a interrogarsi sulle eventuali altre ipotesi. Una porta all’adattamento di Comuzzo, che qualche volta è stato anche impiegato da esterno "bloccato", un po’ come il terzino vecchio stampo. L’altra porta a Parisi, ma il suo rendimento da esterno alto porterebbe il tecnico a spostarlo mal volentieri. Le risposte degli allenamenti dei prossimi giorni daranno indicazioni più certe in vista della ripresa di campionato.