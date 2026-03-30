FirenzeViola Sindrome di Stoccolma: la ritrovata unità dell'ambiente l'asso nella manica della Fiorentina per il finale di stagione

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Secondo la psicologia la Sindrome di Stoccolma è un fenomeno in cui la vittima sviluppa affetto, empatia o lealtà verso il proprio aggressore, spesso come meccanismo di sopravvivenza in situazioni di forte stress. Insomma, prima ancora di domandarsi se applicabile il tutto al mondo viola, non c'è dubbio che chi ha a cuore la Fiorentina sia reduce da mesi di forte stress.

Aggrappati a questo gruppo

Di certo i primi sentori di un effetto di questo tipo non possono che essere recenti, inevitabilmente legati a quanto si è tornati a vedere sul rettangolo di gioco. Certo, non una Fiorentina spettacolare, ma pur sempre in grado di ritrovarsi sotto il profilo del carattere, rimontando per tre gare consecutive un gol preso e giocando (finalmente) con il giusto spirito. E allora non c'è da stupirsi più di tanto se, di questi tempi, la tifoseria stia ritrovando attaccamento a questo gruppo, fosse solo perché solo questo gruppo di calciatori può completare la missione salvezza

Ripercussioni future

Sotto questo profilo colpisce la rivalutazione cui rischia di essere sottoposta una squadra che per tutto il girone d'andata è stata troppo brutta per essere vera. Tanto che oggi come oggi, a sentire le opinioni generali, il numero di eventuali confermati per la prossima stagione è in ascesa. Niente che obblighi Paratici, ci mancherebbe, ma pur sempre la manifestazione di un ritorno, anche in termini di fiducia, che può giocare un ruolo importante in questo finale di stagione.

Ritrovata unità

Perchè fenomenologie psicologiche a parte il sabato di allenamenti a porte aperte restituisce un ambiente un po' meno diviso, certamente bisognoso di indirizzi da parte della proprietà, ma di nuovo disposto a sostenere la squadra senza se e senza ma. Un attaccamento simile a una Sindrome di Stoccolma nei confronti di una Fiorentina che per larghi tratti aveva rapito qualsiasi entusiasmo, e che adesso può farsi carico di una ritrovata unità per affrontare un finale di stagione sì decisivo in campionato, ma eventualmente persino strabiliante in Conference League.