Fiorentina-Como 1-3, le pagelle: Fortini serata da incubo, la mediana non funziona, si salvano Piccoli e Balbo

vedi letture

CHRISTENSEN - Dopo i primi interventi semplici può far poco sul colpo di testa che rimbalza sul palo e sul successivo tapin di Sergi Roberto. Parecchie responsabilità sul tiro di Nico Paz che lo buca per il vantaggio del Como e di conseguenza pure sul risultato finale. Il terzo gol da Morata è un dettaglio, 4,5

FORTINI - Spesso puntato da Rodriguez alterna molto difficoltà a qualche chiusura, salvo peccare in precisione al momento del cross. Male in fase di rinvio in occasione del raddoppio di Nico Paz è un errore che poi paga con altre defezioni in serie, pure sul terzo gol del Como, 4

COMUZZO - Buona chiusura su Douvikas in avvio di gara ma sul corner del pareggio del Como si fa scavalcare dal cross dalla bandierina. Ammonito nel secondo tempo per fallo prolungato su Nico Paz conferma il momento negativo, 5

Dal 37’st PONGRACIC - Fa a tempo a entrare e osservare il tris del Como, 5, 5

RANIERI - Mette una pezza su un tentativo in avvio di Kuhn, poi però non è troppo reattivo sotto porta nell’occasione del pari comasco. Qualche sofferenza anche nel secondo tempo, 5

BALBO - Mostra subito spregiudicatezza arrivando anche al tiro, è un’attitudine che non perde nel resto della partita. Promettente, 6

Dal 21’st GOSENS - Impatto ininfluente, 5

NDOUR - Davanti alla difesa, nel primo tempo, dovrebbe smistar palla molto più rapidamente. Perde troppi duelli in mezzo al campo e a metà ripresa viene chiamato fuori, 5

Dal 21’st FAGIOLI - Come gli altri subentranti non cambia volto alla squadra, 5

HARRISON - Cerca qualche iniziativa dalla sua parte, quando arriva al tiro (altissimo) l’azione è viziata da fuorigioco. Trova il modo di mandare in porta Piccoli nel corso del secondo tempo ma anche di eccedere in qualche dribbling, 5,5

FABBIAN - Suo il cross dalla destra sul quale Piccoli sblocca il risultato, poi però esce un po’ dal vivo del gioco e di fatto non ci rientra più, 5,5

BRESCIANINI - Fa valere il fisico limitando qualche inserimento rimediando anche il giallo su Nico Paz. Spreca una buona opportunità in avvio di ripresa non puntando l’area e ritardando troppo il tocco per l’accorrente Fazzini. Pasticcione, 5

FAZZINI - Ci prova con un rasoterra da fuori area che Butez neutralizza mandando in angolo, ma il suo spunto resta troppo isolato, 5

Dal 28’st SOLOMON - Pochissimi spunti, 5

PICCOLI - Puntuale sull’assistenza di Fabbian trova una bella deviazione volante che porta avanti i suoi. Più tardi rimedia un brutto colpo alla schiena mentre nella ripresa potrebbe essere più cattivo a tu per tu col portiere. Esce dolorante sperando non sia nulla di grave, 6,5

Dal 21’st GUDMUNDSSON - Da falso nove praticamente non si vede, 5

VANOLI - Tiene a riposo qualche titolare favorendo l’esordio del giovane Balbo e il duo Harrison-Fazzini ai fianchi di Piccoli. L’attaccante trova il vantaggio su assist di Fabbian ma su angolo la difesa viene nuovamente sorpresa e Sergi Roberto pareggia. La crescita del Como è in linea con il calo dei viola e dopo l’errore di Christensen, coadiuvato da Fortini, l’inerzia della sfida non cambia più. La classifica racconta il diverso valore tra le due squadre, ma le scelte in termini di turnover (anche e soprattutto tra i pali) e atteggiamento nel finale lasciano parecchi dubbi, 4,5