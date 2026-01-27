Fiorentina-Como, le ufficiali: tre nuovi titolari, torna Ranieri. Dietro c'è Balbo
Ci siamo, a meno di un'ora dal fischio d'inizio dell'ottavo di finale Coppa Italia tra Fiorentina e Como, previsto per le ore 21, sono uscite le formazioni ufficiali del match. I viola, reduci dalla sconfitta casalinga in campionato contro il Cagliari, scelgono di attuare un ampio turnover, con Vanoli che lancia dal primo minuto tre dei nuovi acquisti arrivati dal mercato invernale, Fabbian, Brescianini e Harrison. Torna titolare anche Luca Ranieri in difesa al fianco di Comuzzo, così come torna dal 1' Fazzini. Davanti invece c'è Piccoli: Queste le scelte definitive:
FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Ndour; Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, De Gea, Pongracic, Gudmundsson, Solomon, Gosens, Kospo, Fagioli, Kouadio, Braschi, Bonanno, Deli, Sadotti. Allenatore: Paolo Vanoli.
COMO (4-3-3): Butez; Van der Brempt, Ramon, D. Carlos, Moreno; Da Cunha, Caqueret, S. Roberto; J. Rodriguez, Duvikas, Kuhn. A disposizione: Thornqvist, Vigorito, Kempf, Valle, Morata, Paz, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, De Paoli, Pisati. Allenatore: Cesc Fabregas.
