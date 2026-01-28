FirenzeViola Fortini, esame di maturità rimandato: tra gli errori sul campo e le pressioni del mercato

Dopo le tante voci di mercato che si sono rincorse per tutta la sessione invernale, con l'interesse del Napoli e quello ancora più forte della Roma nei suoi confronti, con l’intenzione di Gasperini di portarlo in giallorosso sborsando anche potenzialmente cifre importanti (da Trigoria si è ragionato su un'offerta da quasi 15 milioni), c’era tanta curiosità nel vedere in campo ieri dal primo minuto Niccolo Fortini.

Il duello con Jesus Rodriguez

Il prodotto delle giovanili viola, reduce da appena 38 minuti giocati nelle ultime cinque partite di campionato, era chiamato sicuramente ad un compito non facile, avendo di fronte a sé un avversario qualitativo e bravo nell'uno contro uno come Jesus Rodriguez. Fortini, dopo un primo tempo combattuto in cui il classe 2006 ha tenuto testa al giocatore del Como nei duelli, nella ripresa è andato a calare, rendendosi protagonista in negativo in entrambe le reti segnate dalla squadra di Fabregas.

Gli errori sui gol

È sua infatti la svirgolata in occasione del gol dell'1-2 di Nico Paz, un goffo rinvio di sinistro che di fatto ha servito un pallone invitante all'argentino che è poi riuscito a trovare la via della rete complice anche l'errore tra i pali di Christensen. Nel finale invece, in pieno recupero, è sempre Fortini a perdere il duello in velocità con Kuhn, che poi una volta arrivato in area ha servito comodamente un solissimo Morata per il tris finale degli ospiti.

Ancora non all'altezza

Ora ovviamente la Fiorentina ieri non ha perso per colpa di Fortini, ma sicuramente la prestazione del terzino viola ha inciso pesantemente sul risultato. Niccolo ieri infatti ha purtroppo dimostrato che al momento, soprattutto contro avversari di qualità e imprevedibilità come quelli del Como, non è ancora in grado di poter fornire garanzie soprattutto sul lato difensivo. Diverso invece il discorso in fase di possesso, dove comunque Fortini, anche se per brevi tratti della partita, ha mostrato buone qualità tecniche.

Futuro ancora a Firenze?

Nel suo futuro ora sembra esserci più di una possibilità di una permanenza a Firenze, visto che la Fiorentina continua a fare muro nei confronti della Roma chiedendo cifre alte e, a meno di clamorosi ribaltoni, Fortini non lascerà il club viola in questi ultimi giorni di mercato. Resta però chiaramente nella testa di Vanoli e di diversi tifosi la prestazione non convincente di ieri, che sicuramente non fa scalare al momento gerarchie in squadra al giovane viola. Il talento però al giocatore non manca e il tempo è dalla sua parte, la speranza è che quello di ieri sia solo un passo falso in un normale processo di crescita.