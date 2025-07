FirenzeViola Laura Agard a FV: “La Fiorentina sarà una sorpresa dopo una stagione deludente. Sogno la finale europea Francia-Italia”

“La stagione scorsa è stata competitiva fino all’ultima giornata. La Juve è stata la squadra più forte e costante. Sono rimasta colpita dall’Inter che è finalmente volata in Champions League grazie ad un bel gioco”. Così ci risponde Laura Agard, ex calciatrice francese con due parentesi in viola ed un lungo trascorso nel campionato italiano. Firenzeviola l’ha contattata in esclusiva per parlare del suo passato in Italia ma anche per scoprire i segreti della Francia e dove può arrivare nell’Europeo da poco iniziato in Svizzera. “Conoscendo il livello del campionato e visto il mercato fatto pensavo che la Fiorentina potesse anche ambire al titolo – ci confessa l’ex numero 34 gigliata – Avevano una rosa completa e forte ma purtroppo non è andata come pensavo”.

Nella Lazio ha brillato la stella di Le Bihan che lei conosce bene. Si aspettava facesse così bene?

Sì, Clarisse la conosco come giocatrice e persona, è stupenda. Ha una visione di gioco ed una classe che ti fanno amare il calcio. Gioca in maniera semplice e complicata alla stessa maniera. Rende tutto più bello a livello estetico. Sono molto felice per lei e per quello che sta facendo.

Sono iniziati gli Europei in Svizzera, cosa si aspetta da questo torneo?

Ogni anno aumenta la competizione, non è mai facile qualificarsi. I gruppi sorteggiati sembrano anche equilibrati. Tanti partite sono già sold out (22 su 31 ndr) in termini di pubblico quindi sarà sicuramente bello vedere gli stadi pieni. La Svizzera inoltre è unico come Paese. Andrò anche io a seguire delle gare dal vivo e non vedo l’ora.

Lei conosce bene la Francia. Sarà una delle pretendenti al titolo?

Hanno una rosa molto forte ma spesso mancano i risultati. Hanno vinto col Brasile l’ultima amichevole di preparazione. Contro una formazione che è stata in finale alle Olimpiadi quindi difficile da affrontare. Non perdono da dicembre 2024 quindi avranno molta fiducia. Il girone D è complicato come lo sono gli altri. C’è tanta esperienza con profili diversi ma è mancato qualcosa nelle ultime competizioni. L’esordio con l’Inghilterra può dire tanto, vincerlo sarebbe un bel segnale.

Chi pensa farà la differenza tra le sue connazionali?

Sandy Baltimore è fortissima. Ho visto tante sue partite col Chelsea. Poi aggiungo le mia amiche Sandy Toilette e Salina Karchaoui. Ora sono molto cresciute e spero di vederle vincere.

E dell’Italia di Soncin che ne pensa?

Può essere una bella sorpresa. Anche loro hanno un gruppo forte con tante soluzioni offensive. L’Italia ha sempre qualcosa in più a livello di carattere e possono vincere contro chiunque. Il Gruppo B sembra abbastanza aperto, le vedo favorite assieme alla Spagna.

Lei è francese ma ha giocato tanti anni in Italia. Per chi tiferà agli Europei?

Mia nonna era italiana e mi ricordo queste partite in cui lei tifava sempre e solo Italia ovviamente. Per me è difficile, le dirò: vedere una finale Francia-Italia sarebbe un sogno.

Si è ritirata un anno fa. Come va la vita lontana dal campo?

All’inizio è stata tosta perché ti ritrovi senza la tua passione: quella di giocare e allenarti. Non avevo altri interessi. Passi dall’essere circondato da 30/40 persone a rimanere sola. Non è una cosa che puoi preparare o controllare, succede e basta. Negli ultimi anni mi ero preparata mentalmente per il giorno del ritiro, il resto l’ho vissuto piano piano, giorno dopo giorno. Ora lavoro come commerciale per FlexGrass (https://www.flexgrass.ch/it), azienda italo svizzera specializzata nei campi sportivi ibridi. Io che ho calcato per vent’anni i terreni di gioco non avevo idea di tutto il lavoro e la cura che c’è dietro. È davvero interessante. Devo ringraziare Fabio e Lorenzo e tutta la loro squadra che mi hanno accolta in questa realtà.

Ha giocato tanti anni in Italia. A che livello pensa sia arrivato il calcio italiano?

È cresciuto tanto, specialmente dopo il Mondiale in Francia nel 2019 e il passaggio al professionismo. Ci sono ragazze che ancora lottano per il movimento come Sara Gama che qui in Italia è un esempio. Figure come lei in Francia non ce ne sono. A livello di gioco c’è tanta competizione. Le squadre che lottano per l’accesso alla Women’s Champions League sono cinque/sei. La Roma ha fatto un percorso bellissimo. Spero che l’anno prossimo le squadre italiane vadano più lontano nelle competizioni europee. A questo livello è importante anche fare impresa nelle rassegne internazionali.

E cosa si aspetta dalla prossima stagione?

La Juventus secondo me continuerà un percorso già intrapreso l’anno scorso. Ugualmente l’Inter. La Roma farà molti cambiamenti quindi vediamo se sarà una stagione di transizione o ripartiranno subito. La Fiorentina sarà una sorpresa spero dopo questa stagione deludente. Il Milan ha fatto una seconda parte di campionato interessante. Mi è piaciuto molto il gioco imposto dalla nuova allenatrice Bakker. E la Lazio sarà la vera grande sorpresa. Per me è stato un piacere seguire le loro partite. Anche le altre ovviamente se la giocheranno ma ora che il campionato passerà a dodici squadra spero di vedere tante sorprese ed un bel gioco.