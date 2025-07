FirenzeViola Dodò e un futuro da scrivere...insieme a Pioli?

vedi letture

Timidi sondaggi e prime chiacchierate, magari più con il procuratore che non con il diretto interessato, ma intanto il tempo passa e sul futuro di Dodò molto è ancora da decidere. Perché non sia così scontata la permanenza del brasiliano è ormai storia nota, molto meno quella che saranno le prossime puntate di una telenovela appena all’inizio

Il Barça sullo sfondo

Intanto non sembrano più così insistenti le voci che davano il Barcellona sulle tracce dell’esterno, seppure fosse stato lo stesso tecnico Flick ad esprimere il proprio apprezzamento nei suoi confronti. Mentre in Italia nessuno si è ancora ufficialmente fatto vivo la società viola non cambia posizione, anche e soprattutto per i 2 anni di contratto che legano il brasiliano al club. Insomma se non siamo al gelo poco ci manca, e il fatto che i viola pensino al cagliaritano Zortea lo conferma al di là di quello che potrà essere l’impiego di Fortini di rientro dal prestito alla Juve Stabia, ma adesso che il via ufficiale al ritiro è ormai prossimo molti scenari potrebbero pure cambiare, anche e soprattutto se poi alla fine i catalani decidessero di affondare per Dumfries piuttosto che per Dodò.

L’incognita Pioli

Sotto questo profilo l’arrivo al Viola Park di Stefano Pioli potrebbe pure cambiare qualche scenario. Così come nel caso di Kean può essere proprio il tecnico il primo interlocutore di Dodò, e magari pure il garante nei suoi confronti della volontà di vivere una stagione in viola da protagonisti. Anche perché nel 3-5-2 che l’allenatore immagina per la prossima stagione la disponibilità di Dodò a destra, e di Gosens a sinistra, sarebbe la migliore garanzia di profondità sulle fasce, restituendo una Fiorentina con le ali che possa rifornire il più possibile un reparto offensivo dove tutti si augurano di rivedere Kean anche per tutto il prossimo anno.