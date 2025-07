FirenzeViola Gosens-Parisi: mercato permettendo (sul secondo), la Fiorentina confermerà la fascia sinistra

In un mercato che ancora una volta si preannuncia essere ricco di stravolgimenti, rimane una porzione della rosa della Fiorentina che dovrebbe - il condizionale è d'obbligo in tempi di campagna acquisti - restare invariata. Si tratta della fascia sinistra, che rispetto alla passata stagione sembra il reparto che meno di tutti gli altri dovrebbe subire variazioni. Forse addirittura nessuna, col tandem composto da Robin Gosens e Fabiano Parisi che viaggia verso la conferma anche per la prossima annata.

Gosens e un altro anno da colonna

La coppia che ha sfrecciato sulla corsia sinistra con Palladino era capitanata dal tedesco, assoluta certezza della Fiorentina 2024/25 e che ancor prima che finisse la scorsa stagione è stato riscattato dall'Union Berlino. L'obbligo da 7,5 milioni di euro era legato al raggiungimento del 60% delle presenze da almeno 45 minuti da quando è arrivato a Firenze, traguardo tagliato con la partita dell'Olimpico dello scorso 4 maggio, quando i viola affrontarono la Roma. Una notizia che ha semplicemente aiutato la società di Commisso a mettere le mani interamente sul cartellino del giocatore, con l'intento del club che sarebbe stato comunque quello di confermarlo per l'anno seguente e affidargli ancora le chiavi della fascia, dove il salto di qualità rispetto alle passate gestioni è stato enorme.

Parisi tra possibili offerte e voglia di restare

Ma se sull'ex Atalanta e Inter non c'era alcun dubbio riguardo alla volontà di tenerlo stretto ai colori viola, è sull'altro interprete della porzione sinistra del campo che restano (poche) . Almeno sponda Fiorentina, positiva riguardo alla crescita che può ancora incontrare Parisi ma in attesa di capire se arriveranno offerte. Perché dal punto di vista del giocatore non ci sono perplessità: "Quello che posso dire è che sono contento di rimanere a Firenze, poi durante il mercato è normale l'interesse di altre squadre. Ma io sono un calciatore della Fiorentina, sono carico e determinato di cominciare una nuova stagione al 100%. [...] Davanti ho un giocatore importante come Gosens, ma comunque sappiamo che nei top club è giusto che ci sia la competizione in ogni reparto". Dichiarazioni mature e nette, che non lasciano spazio alle interpretazioni: l'ex Empoli riconosce la pesantezza di un competitor come il tedesco e nonostante il poco spazio racimolato anche quest'anno, non nutre dubbi riguardo al voler proseguire nell'ambiente viola, dove ormai è inserito da due estati. Una volontà chiara che per il momento sembra combaciare con quella del club, ma mai dire mai: da questo punto di vista dipenderà anche dalle eventuali offerte che possano giungere al Viola Park, ma l'idea di confermare interamente la catena Gosens-Parisi non è tanto indietro nella testa della dirigenza della Fiorentina.