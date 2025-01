Commisso alza la posta per Comuzzo, Zaniolo in arrivo, si tratta per Fagioli. Valentini verso Verona

La secca frenata sull’asse Firenze-Napoli si materializza mentre ancora a Firenze si discute, dopo che i partenopei erano arrivati a rilanciare fino a 35 milioni di euro per Comuzzo ricevendo in risposta, di nuovo, una valutazione da 40 milioni. Una decisione maturata sulla scia della volontà del proprietario della Fiorentina di non lasciar partire il giovane gioiello. Così i contatti proseguiti nella tarda serata di giovedì hanno lasciato spazio alle riflessioni, quelle del club di De Laurentiis dove Conte avrebbe voluto avere Comuzzo già tra i convocabili per la gara di Roma e quelle in casa viola, dove un addio al giovane di belle speranze avrebbe avuto ripercussioni anche sull’ambiente.

Lo stop di Commisso, la posizione di Comuzzo e un rilancio sempre più difficile

Di certo Comuzzo non ha fatto niente per far credere di voler indossare la maglia del Napoli. Nelle ultime 48 ore si è regolarmente allenato al Viola Park e anche se – inevitabilmente – l’accordo da 5 anni sulla base di un ingaggio da 2,5 milioni a stagione è stato trovato in fretta dal suo procuratore non sta certo spingendo per lasciare la Fiorentina (irrigidendo peraltro il Napoli). Insomma l’affare resta in stand-by nel bel mezzo di un week-end di campionato che anticipa le ultime 24 ore di trattative. Chiaro che a questo punto ogni ora che passa Comuzzo è sempre più vicino alla permanenza, fosse solo perché dopo una prima offerta da 20 milioni è difficile immaginare che De Laurentiis sia disposto a salire fino a 40.

Le altre trattative, da Zaniolo a Fagioli passando per Marin

Nel frattempo la Fiorentina segue le altre trattative, ferma restando quella per Zaniolo che resta la più avanzata. In uscita dall’Atalanta Zaniolo tornerà a Firenze dopo l’esperienza nelle giovanili mentre i viola discutono con il Galatasaray il 50% degli accordi estivi, incluso un diritto di riscatto (16 milioni + 3 di bonus) destinato a diventare obbligo secondo il numero di presenze (su questo punto si continua a trattare). Il domino è in arrivo, sbloccando del resto l’approdo di Kouamè all’Empoli. Intanto a centrocampo proseguono i contatti con la Juventus per Fagioli a fronte di una richiesta da 20 milioni, ma occhio alla candidatura del romeno Marin del Cagliari apprezzato da tempo in casa viola. Con Valentini che pare destinato al prestito secco al Verona, dove Ghilardi è uscito dal mirino dei viola, per Biraghi tutto sarà probabilmente deciso lunedì con lo stesso Verona e il Lecce che provano a proporsi seppure Inter e Napoli siano più gradite all’ex capitano. E intanto, al di là della sfida al Genoa, è soprattutto lunedì, ultimo giorno di mercato, che in casa viola è lecito attendersi ancora parecchi movimenti.