Fagioli si avvicina alla Fiorentina: accordo con il giocatore. Si tratta con la Juve

Non solo Zaniolo, la Fiorentina è sempre più vicina anche a Nicolò Fagioli: come riporta Sky Sport, è stato raggiunto un accordo con il calciatore sull'ingaggio e quindi ora manca solo l'accordo con la Juventus. Nonostante l'interesse di varie squadre per lui, il centrocampista classe 2001 ha dunque scelto la Fiorentina e ora attende solo le trattative tra i club, che per ora non ha portato alla fumata bianca. L'accordo con il giocatore però è un ulteriore passo avanti per il passaggio di Fagioli alla Fiorentina.

La distanza con la Juventus

Le due società stanno lavorando a un’operazione in prestito ma il nodo è la formula oltre che la valutazione del cartellino del calciatore. I bianconeri chiedono 20 milioni di euro per lasciar partire Nicolò Fagioli, la Fiorentina si avvicinerebbe a questa cifra ma solo in prestito con diritto di riscatto, senza obbligo. C'è dunque ancora distanza su questo fronte.