Per Zaniolo alla Fiorentina mancano ancora alcuni dettagli col Galatasaray

Sarà presumibilmente rimandata a domani la chiusura definitiva dell'affare Nicolò Zaniolo sull'asse Fiorentina-Galatasaray. Le parti sono andate avanti con fitti contatti nella giornata che si sta concludendo, senza però arrivare ancora alla fumata bianca definitiva anche se l'affare non sembra affatto a rischio. Si continua a lavorare per trovare un'intesa per sistemare la questione relative alle presenze che farebbero scattare l’obbligo, ma a questo punto sarà tutto rimandato a domani quando i club dovrebbero trovare l'accordo definitivo.

Zaniolo out dai convocati dell'Atalanta

Il giocatore ha di fatto già lasciato l'Atalanta che lo ha anche escluso dalla lista dei convocati per la partita contro il Torino: il rapporto di Zaniolo con Gasperini e con il gruppo nerazzurro è in pratica agli sgoccioli, ma deve aspettare ancora il via libera definitivo per raggiungere Palladino e la Fiorentina. L'avventura di Zaniolo a Firenze dovrebbe iniziare a stretto giro di posta ma ancora non è arrivato l'accordo definitivo tra Fiorentina e Galatasaray.