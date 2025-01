FirenzeViola C'è anche Razvan Marin nella lista della Fiorentina per il centrocampo

Ultimi giorni di mercato e Fiorentina molto attiva non solo per quanto riguarda la possibile cessione di Pietro Comuzzo al Napoli ma anche per cercare un centrocampista che possa rinforzare la rosa di Raffaele Palladino in vista di questa seconda parte di stagione. Come raccolto da Firenzeviola.it, l'ultimo nome emerso nella lista di Pradè e Goretti è quello di Razvan Marin, centrocampista rumeno classe 1998 del Cagliari.

Un interesse che parte da lontano

Il giocatore oggi alla corte di Davide Nicola è un profilo che Pradè segue ormai da anni e che rispunta nella lista della Fiorentina già da diverse sessioni di mercato. Se ne era parlato anche la scorsa estate prima che le scelte della dirigenza viola virassero su altri profili, nuovi contatti - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - ci sarebbero stati già all'inizio di dicembre per capire la fattibilità dell'affare.

Il Cagliari non si opporrebbe a un'eventuale cessione ma si tratta di un calciatore usato spesso in stagione da Nicola, in particolare 21 volte, sia da mediano che da mezzala, e per questo la trattativa va comunque impostata. Nella lista della Fiorentina però c'è anche il nome di Razvan Marin.