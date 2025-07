Social Intanto Kean continua a correre: allenamenti anche in vacanza

vedi letture

Mancano tre giorni all'inizio del ritiro della Fiorentina ma Moise Kean ha già iniziato a fare sul serio: lo dimostrano i video postati sul suo profilo instagram. Nonostante sia in vacanza ancora per qualche giorno, KMB corre, suda e segna, allenandosi sul campo. Ancora non ha sciolto i dubbi sul suo futuro, ma il centravanti viola sembra comunque carico per una grande stagione. Ecco le immagini dalle sue storie instagram